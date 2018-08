O gigante automóvel do Japão Toyota Motor conseguiu no primeiro trimestre deste ano fiscal um lucro recorde de 5.077 milhões de euros, graças à subida das vendas a nível global e à redução de custos.

Entre abril e junho, a fabricante japonesa conseguiu aumentar seu lucro líquido em 7,2% para chegar a 657,306 biliões de ienes, o maior valor registado nesse período, de acordo com os resultados trimestrais divulgados hoje pela Toyota.

A empresa também embolsou um volume de vendas recorde de 7,362 biliões de ienes (56.851 milhões de euros), representando um aumento de 4,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Esses números devem-se ao aumento nas vendas globais de veículos de 0,95% no ano, para 2,215 biliões de unidades, incluindo outras marcas do Grupo Toyota, como as subsidiárias Daihatsu Motor e Hino Motor.

No entanto, durante o período acumulado de janeiro a junho, a Toyota estava atrás do grupo alemão Volkswagen e da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi em termos de volume de vendas.

A aliança franco-japonesa vendeu 5,54 milhões de carros em todo o mundo no primeiro semestre, mantendo a liderança global pelo segundo ano consecutivo, e acima dos 5,52 milhões de unidades conseguidas pela Volkswagen e dos 5,22 milhões da Toyota.

Durante o primeiro trimestre do ano fiscal japonês, as vendas da Toyota cresceram nos Estados Unidos - o principal mercado - e na Europa e Ásia, excluindo o Japão, mas recuaram no mercado doméstico.

O lucro operacional da empresa com sede em Aichi (centro do Japão) subiu no semestre para 682.687 milhões de ienes (4.537 milhões de euros), um aumento de 18,9% num ano.

Juntamente com o avanço de suas vendas, o fator que mais contribuiu para a melhoria dos resultados foi uma redução de custos estimada em 60.000 milhões de ienes (462 milhões de euros), informou a empresa em comunicado.

A Toyota também publicou hoje a sua estimativa de resultados para o ano em curso - que terminará em abril de 2019 -, em que prevê uma queda nas vendas nos Estados Unidos devido à "incerteza" quanto às medidas protecionistas deste país, segundo um executivo sénior da empresa.

A aplicação de tarifas sobre as importações de aço e alumínio anunciadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, teria "um enorme impacto" sobre as vendas e os lucros da Toyota no seu maior mercado global, disse numa entrevista coletiva o responsável financeiro do grupo japonês, Masayoshi Shirayanagi.

A Toyota estima que o seu lucro líquido cairá durante o ano em curso 15% para 2,12 biliões de ienes (16.374 milhões de euros), enquanto o lucro operacional diminuirá em 4,2% para 2,3 biliões de ienes (17.765 milhões de euros).

A faturação de vendas deverá cair 1,3%, para 29 triliões de ienes (224.012 milhões de euros), de acordo com as previsões da Toyota, que são baseadas nas tendências atuais do mercado e nas taxas de câmbio entre o iene, o euro e o dólar.

Apesar da melhora dos lucros trimestrais, os investidores receberam com alguma frieza o anúncio dos resultados da Toyota, cujas ações perderam 0,95 hoje na Bolsa de Valores de Tóquio, devido à evolução negativa refletida nas previsões de resultados anuais.