Nos primeiros seis meses de 2018, o investimento de origem chinesa captado através de Autorizações de Residência para Atividade de Investimento (ARI) ascendeu a 168,9 milhões de euros, num total de 302 vistos ‘dourados’ atribuídos.

Este semestre foram concedidos 218 ARI a cidadãos da China.

Por sua vez, o investimento do Brasil captado por via dos vistos ‘gold’ totalizou 81 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, um aumento de 10,5% face aos 73 milhões de euros registados um ano antes.

Até junho foram atribuídos 111 ARI, contra 88 um ano antes.

Já um investimento de origem turca registou um decréscimo de 53% no primeiro semestre deste ano, face a igual período de 2018, para 27,5 milhões de euros.

Na primeira metade do ano foram atribuídos 52 vistos ‘gold’ a investimentos da Turquia, o que compara com 117 em igual período do ano passado.