Num comunicado enviado à Bolsa de Londres, o grupo de telecomunicações – que em outubro passado anunciou um acordo com a Zegona para a venda de 100% da Vodafone Espanha – notou que o lucro operacional deste semestre foi de 1,65 mil milhões de euros, menos 44,2% do que no mesmo período de 2022.

A presidente do Conselho de Administração da Vodafone, Margherita Della Valle, afirmou que a transformação da Vodafone progride à medida que a empresa sai do “desafiante mercado espanhol” para ajustar a dimensão da “carteira para o crescimento”.