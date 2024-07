Segundo Rogério Nogueira, a informação foi transmitida pela administração do grupo alemão durante as reuniões do Comité Mundial das Comissões de Trabalhadores da Volkswagen, realizadas nos dias 27 e 28 de junho, em Wolfsburg, na Alemanha, prevendo-se que a decisão final seja conhecida nos próximos meses.

De acordo com o representante dos trabalhadores, a revelação da administração da Volkswagen surgiu após a insistência da CT na reivindicação da atribuição de um novo modelo para a Autoeuropa, de forma a substituir o novo T-Roc a partir de 2028.

"Estamos, como é óbvio, bastante agradados com a possibilidade de a Autoeuropa estar em posição de poder receber mais um modelo para a produção e desta vez elétrico”, disse o coordenador da CT da fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela, no distrito de Setúbal.

“Como é do conhecimento de todos, está a ser feito um grande investimento para o futuro, para preparar a fábrica para estar em condições de produzir também carros elétricos. A Comissão de Trabalhadores continuará a fazer pressão ao seu nível para que essa possibilidade se torne uma certeza", acrescentou Rogério Nogueira.