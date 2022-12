Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice alargado S&P500 recuou 0,4% e o tecnológico Nasdaq 1,4%, ao passo que o seletivo Dow Jones Industrial Average avançou um ganho minguado de 0,1%.

Ao contrário, os mercados europeus e asiáticos subiram na sua maioria depois de a China anunciar que vai abandonar quase todas as restrições ao tráfego aéreo relacionadas com a pandemia do novo coronavírus no próximo mês.

A decisão pode aliviar alguns estrangulamentos nas cadeias logísticas para as empresas que se abastecem na China, mas também pode conduzir a um aumento do consumo local, o que pode alimentar a inflação, considerou Hainlin, estratega de investimentos no U.S. Bank Wealth Management.

“A reabertura parece alimentar algumas preocupações com a inflação, onde os consumidores chineses possam regressar e voltar ao consumo”, especificou. “Talvez isto vá agravar as pressões sobre os preços”.

Espera-se que as transações em Wall Street sejam reduzidas durante esta semana encurtada pelas festas da época e com os investidores na expectativa do que 2023 pode trazer.

A incerteza sobre o quão longe a Reserva Federal (Fed) e outros bancos centrais estão dispostos a ir no seu combate à maior inflação das últimas décadas tem refreado o entusiasmo dos investidores.

A Fed subiu a sua taxa de juro de referência por sete vezes este ano e já sinalizou mais subidas para o próximo ano, mesmo que o ritmo de crescimento dos preços esteja a abrandar.

O aumento das taxas de juro, que pesam fortemente nos custos das ações e de outros investimentos, tem alimentado preocupações com a eventual queda da economia em uma situação de recessão no próximo ano.

O S&P500 estabeleceu um recorde no início de janeiro, mas desde então já recuou 20% e o Nasdaq está a perder 34% no que vai do ano.