1. “ A cidade chora.” Foi assim que Julio respondeu quando lhe escrevi na segunda-feira. Ecio acabava de morrer, de um cancro de pulmão fulminante. Primeira manifestação a 21 de Maio. Internamento, radioterapia. E, dois meses depois, Ecio morreu no hospital. Acompanhei dia a dia no grupo de WhatsApp que alguns próximos criaram. Ecio tinha feito 50 anos pouco antes de adoecer, festejados como ele adorava, com a camiseta do Vasco de Gama, seu time de sempre, correndo atrás da bola com os amigos, lá em Olaria, junto ao Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, onde crescera. Era, na origem, um carioca branco, pobre, da periferia. E dedicou a vida a mudar isso: pôr a periferia na cidade, a cidade na periferia. Instigar todos a falar, criar, tocar, trocar, improvisar.

Ecio Salles foi uma das pessoas que eu vi a mudar a ideia de cidade, numa das cidades mais belas, trágicas e violentas do mundo. E tenho visto como a corrente de amor pelo que ele foi, e fez, não pára. “A cidade chora”, respondeu Julio. Era ele o grande parceiro de Ecio nessa ideia: Julio Ludemir. E vai ser ele a levá-la.

2. Consultei o meu mail, e a primeira vez que vi o nome Ecio Salles foi ainda em 2010, acabada de chegar ao Rio de Janeiro como correspondente. Eu queria fazer uma história sobre Otávio Júnior, jovem livreiro do Complexo do Alemão, e um amigo escritor, Luiz Ruffato, mandou-me um mail com o mail do Ecio a dizer que ele saberia ajudar. Soube sim, trocámos mails nesse Dezembro que agora parece de outra era, e no fim da assinatura vejo o que Ecio ainda fazia na altura: era Secretário de Cultura em Nova Iguaçu. Aquilo que em Portugal se chama vereador. Nova Iguaçu é um município na Baixada Fluminense. Digamos, o fundo estatístico do Rio de Janeiro. Não só longe do centro, mas pobre e violento. Publiquei a história com Otávio no Alemão, e nunca mais deixei de estar em contacto com Ecio. Através dele conheci Julio, que se tornou um amigo próximo. Julio é flamenguista devoto. Sobrevivi com ele a jogo no Maracanã.

Pois na terça-feira, quando o corpo de Ecio foi velado na Biblioteca Parque da Avenida Presidente Vargas, um dos equipamentos de cultura onde eles fizeram acontecer coisas, nesse centro do Rio tão ao deus-dará, Julio estava lá vestido como nunca imaginara: com a camiseta do rival Vasco da Gama. Li isso agora, quando ia fazer esta crónica, num post de outro amigo, Marcelo Moutinho. Então antes de começar a escrever mandei uma mensagem a Julio a dizer como achara lindo aquilo. Ele, que além de dinamizador cultural é escritor no duro, não tinha conseguido escrever ainda uma linha na morte do grande amigo. E sobre a camiseta disse: “Precisava estar com algo que ele ame de verdade.” Usou o verbo assim no presente.