Entre quatro actores vestidos dos pés à cabeça, com menos centímetros quadrados de pele à mostra que uma respeitada freira, estava a Jennifer Lawrence com um vestido sensualmente decotado e de perna pecadoramente de fora. Isto tudo com o frio londrino de Fevereiro.

Como é que a Jennifer Lawrence se prestou a isto? Como é que em 2018 lhe passa pela cabeça vestir o que bem lhe apetece sem ter em conta aquilo em que as pessoas vão pensar?

Felizmente, uma data de gente rapidamente se insurgiu, se indignou ou questionou, tal decisão. Foi dito que foi sexista ela estar de vestido, cheia de pele à mostra, enquanto os homens estavam mais vestidos que esquimós. Foi dito que aquilo era um símbolo óbvio do uso da figura sexual da mulher com fins promocionais para o filme. Foi dito, até por uma auto-proclamada feminista, que se fossem quatro mulheres todas encasacadas e um homem de calções, chinelos e manga cava era estranho. Curiosamente, era “estranho”, não era “sexista”. Antes de mais, antes de estranho, era feio. Calções e manga cava como quem vai a Carcavelos com um tupeerware com frango assado na mochila e uma geleira com minis na mão, não é bem a mesma coisa que um vestido de gala Versace que, para os entendidos em alta costura, é quase peça de museu.