Rainhas à turra

Uma das histórias da semana foi o desaguisado entre as duas rainhas de Espanha: Sofia queria tirar uma foto com as netas e Letizia não deixou. Ou, pelo menos, esta é a história que muitos querem ler nas tremidas imagens guardadas no baú do YouTube. Pode ser isso ou outra coisa qualquer. Enfim, não interessa. Cenas duma família que às vezes é como as outras.

Agora, o que já me interessa é o remoinho de reacções que li na nossa praça virtual. Parece que há portugueses que acusam a rainha dos nossos vizinhos de ser demasiado plebeia — e que aquele vídeo é a prova provada que esta mania de enfiar gente de sangue um pouco menos azul nas famílias reais só pode dar mau resultado! (De facto, desde que os príncipes da Europa começaram a casar com gente menos depurada, as famílias reais deixaram de ser o exemplo de paz e concórdia que sempre foram, pelo menos a acreditar nas histórias infantis.)

Não sei o que dizer perante este ataque de snobeira portuguesa. Ou melhor, sei: mas antes de me atrever a dizê-lo, vou contar mais uma história com rainha dentro.

A rainha de Inglaterra descende de Maomé?

Parece que alguns jornais de países islâmicos andam a tentar provar que a rainha Isabel II é descendente de Maomé. Até a circunspecta The Economist fala do assunto.

Estas notícias não têm pés nem cabeça. Porquê? Porque, na verdade, é praticamente impossível que a rainha Isabel II não descenda de Maomé. Ela e eu — e ainda o meu caro leitor. E a pobre da Letizia, plebeia como é. Mais: o senhor da mercearia da esquina também é descendente de Maomé — e é provável que também seja descendente de Carlos Magno, só para apimentar as coisas.