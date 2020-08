Logo no final de janeiro, foi internado no IPO durante três semanas. Dessas semanas guardo muitas memórias boas. Os dias preenchidos com jogos de tabuleiro, filmes, histórias. Memórias de dormirmos aninhados na mesma cama. Nessas três semanas fizemos do Piso 7 do IPO a nossa casa. Uma casa cheia de alegria, onde o irmão o podia visitar e brincar com ele. Uma casa que recebe a família como um todo, onde o meu pai veio celebrar connosco o seu 71º aniversário. Não guardo memórias da ida ao bloco operatório ou da espera de resultados de biópsias e punções lombares, nem das quimioterapias de cores extravagantes, nem dos nossos medos. Guardo memórias de dias em que cada um era de aprendizagens, amizades, cumplicidades.

O diagnóstico do meu filho veio três meses depois de eu ter concluído tratamento de radioterapia para tratar um segundo cancro da mama. Depois do diagnóstico do meu filho, pensei para mim: “Pior do que isto é impossível!”. Enganei-me. Em março de 2020 encontrávamo-nos no meio de uma pandemia mundial. Como é que iria conseguir cuidar do meu filho sem passar para ele o meu pânico e a minha impotência? Como é que iria conseguir lidar com toda esta nova realidade?

No início deste percurso era tudo mais fácil de gerir, e podíamos ainda sentir o cheiro da normalidade da vida. O meu filho mais novo N. estava na escola, num sítio seguro junto de amigos e pessoas que gostam dele. A minha rede de apoio era sólida e grande. Entre avós e amigos, havia sempre alguém pronto para o acolher. Sabia que ele estaria bem e que eu poderia focar-me no irmão e nas suas necessidades. Com a vinda da pandemia, essa rede de apoio desmoronou-se. Poderia só contar com os meus pais e o meu irmão para gerir as necessidades de duas crianças. O mais novo já não estava na escola e passámos a viver os três com os meus pais. Para além de ter que proteger o meu filho deste vírus, sentia também o peso de uma enorme responsabilidade. Se me descuidar e tiver o azar de contrair este vírus, posso infetar-me a mim, aos meus filhos e aos meus pais, que também são de risco por causa da sua idade.

Em março e nas primeiras duas semanas de abril o G. foi ao IPO quase todos os dias. Foram dias assustadores… Como ir para uma guerra no meio da escuridão. Sempre tive medo de andar de avião e por isso tive que aprender a voar sem ter constantes ataques de pânico. Aprendi duas coisas importantes que se aplicam à vida em geral. A primeira é que nós adultos, pais neste caso, temos que colocar a máscara de oxigénio em nós antes de colocarmos a máscara na criança. A segunda coisa que aprendi foi a ler as expressões faciais e corporais dos assistentes de bordo. Se eles estivessem calmos, mesmo durante muita turbulência, significava que estava tudo bem. O mesmo acontecia no IPO. Via as enfermeiras calmas, mesmo a lidar com o Covid, e isso tranquilizava-me.