1. A Vida Imortal de Henrietta Lacks (Rebecca Skloot)

Um livro já com alguns anos, mas que descobri agora, ao acaso, numa livraria longínqua. Deixei a paisagem a passar lá fora, enquanto me embrenhava na história de Henrietta Lacks, uma negra norte-americana que morreu de cancro há décadas, depois de doar (sem saber) algumas células à ciência — células que ainda hoje se reproduzem nos laboratórios de todo o mundo, numa imortalidade que ninguém previu. Essa doação foi essencial para o desenvolvimento da medicina — só essa história já seria suficientemente interessante, mas quando se junta à história da família de Henrietta, ficamos com um livro inesquecível entre mãos.

2. O Impostor (Javier Cercas)

Se Henrietta foi importante para a História sem nunca o ter sabido, Enric Marco foi um catalão que inventou uma importância histórica que nunca teve. Durante anos, todos pensaram que tinha estado num campo de concentração nazi. Chegou mesmo a presidente de uma associação de sobreviventes. Depois, soube-se que era tudo mentira. Javier Cercas conta a história em forma de romance, mas sem entrar no território da ficção.

O livro deixou-me de nariz enfiado nas páginas durante o Natal do ano passado — e hoje penso que não deixa de ser uma leitura com o seu quê de importante, quando andamos a falar todos de mentiras públicas como se fosse uma coisa recente. Note-se que Enric Marco se tornou um exímio contador de histórias comoventes — que nunca aconteceram...

3. Everybody Lies (Seth Stephens-Davidowitz)

Enric Marco mentiu. E, no fundo, todos mentimos. Pelo menos, é o que nos diz o Google. Espero que alguém esteja, neste preciso momento, a traduzir este livro. Olhando para os dados que o Google tem sobre todos nós — não, diga-se, sobre cada um de nós, mas sim sobre a quantidade de procuras que fazemos — e ainda para mais uns dados que, até há poucos anos, estavam inacessíveis, o autor descobre a verdadeira geografia do racismo dos E.U.A., quais são as nossas grandes inseguranças, algumas curiosas diferenças culturais do mundo, se afinal o tamanho importa ou não, entre muitas outras descobertas importantes ou apenas interessantes. Um livro que nos deixa a ver o mundo de outra maneira...