Os cientistas que orientam a decisão política vão, certamente, condicionar as recomendações ao resultado de testes serológicos para detetar a presença de anticorpos dirigidos contra a covid-19, indicador do grau de imunidade na população. Se a percentagem de população imunizada for expressiva, o recomeço poderá ser mais robusto. Obviamente, essa avaliação serológica, é, também, complexa e demorada. Há peritos que sugerem que se comece pelos profissionais da saúde, poderão ser uma amostra representativa do conjunto da população.

A circulação deste coronavirus está a ser avaliada em diversos países através dos pessoais fornecidos pelos telemóveis de cada um de nós. Isto está acontecer de modo coercivo na China e em modo relativamente consensual na Coreia do Sul e em Singapura. São modos intrusivos da privacidade que, mesmo nestas circunstâncias excecionais, devem ser discutidos. Parece-me absolutamente necessário garantir que o eventual acesso a esses dados fique, limitado, no tempo, com proteção da privacidade de cada um de nós e de todos, aos cientistas que cooperam com a autoridade sanitária. A proteção dos dados pessoais é uma boa conquista do tempo antes da covid-19.

É dever do poder público, representado pelo governo e pela DGS (opinião pessoal: têm feito, acertadamente, em modo confiável, o que deve ser feito, ainda que haja quem ande a pretender valorizar falhas que todos no mundo tiveram), preparar tudo, minuciosamente, com toda a prudência, de modo a que o país possa retomar a atividade e que a atividade económica possa procurar as melhores condições para regresso, com o cuidado de prevenir, com o máximo de exigência, a possibilidade de sucessivas novas vagas da calamidade deste malfadado covid-19.

Temos de estar preparados para uma fase em que, possivelmente, estaremos em retoma e a conviver com o vírus. Implica estarmos bem acautelados. Provavelmente, a nossa vida não vai poder ser a mesma por muito tempo.

Uma das consequências da covid-19 é a reabilitação do decisivo papel central do Estado. Por toda a parte.

Os Estados Unidos da América somaram em duas semanas mais de 10 milhões de desempregados. Serão, dentro de dias, 15 milhões. Nos muito liberais EUA, Donald Trump mobilizou a colossal, inimaginável quantia de 6.200 milhões de milhões de dólares (ele disse: triliões) para o chamado “CARES ACT”. Em língua inglesa, “cares” remete-nos para cuidados, sim, é isso, mas este “cares” é, de facto, acrónimo de Coronavirus Aid, Relief and Economic Security, ou seja, Ajuda, socorro e segurança económica em tempo de coronavirus”. É uma solidariedade liderada pelo Estado, que está a valer na sociedade liberal dos EUA, que está a valer em vários dos países europeus, entre os quais Portugal, e que terá de ser decisão comum da União Europeia, para que a união, para além de ter uma moeda e parecer económica, seja também política e social.

A covid-19 é uma ameaça séria à saúde e à sociedade. Também à União Europeia, que pode ter no vírus uma oportunidade para se afirmar como, de facto, uma união, que consegue curar-se e responder às aspirações dos cidadãos.

