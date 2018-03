Quando um líder político afronta e ameaça os direitos humanos, a receita utilizada para se justificar é simples e recorrentemente repetida num padrão de atuação. A primeira estratégia: manter-se em silêncio. Assim o têm feito tantos líderes políticos quando confrontados com os falhanços redondos em direitos humanos das políticas que seguem. Em segundo lugar, quando lhes são expostos os abusos, os líderes tentam falar de outro assunto, puxando para a agenda mediática outra coisa que desvie a atenção daquilo que lhes está a ser apontado. Em terceiro lugar, a técnica do “e então” (whataboutism) – “e então a situação daquele outro país que é pior” ou “e então os rebeldes que são uma força do mal”. Esta estratégia é utilizada não só pelos líderes, mas também já pelos seus partidários e adeptos, por fervor e desinformação ou a soldo, pagos para fazer essa propaganda.

Finalmente a última estratégia. A mais grave e frequente nos dias de hoje: a demonização de todos aqueles que defendem direitos humanos, em particular, e de todos aqueles que criticam as posições dos líderes políticos. Em muitas situações deixou de se discutir com argumentos. Responde-se com repressão, com intimidação, com ameaça e difamação. Para silenciar alguém que incomoda e afronta o poder, as formas mais eficazes de neutralização é descredibilizar, difamar, acusar, prender, matar.

O discurso de ódio e a demonização vulgarizaram-se no terreno fértil dos tempos que vivemos. A discriminação corre tão depressa quanto se propagam as notícias falsas nas redes sociais.

Estas são ferramentas, são neutras. Podem ser bem ou mal usadas. Criadas para aproximar as pessoas e democratizar a comunicação, as redes sociais permitiram que quem normalmente não tinha voz a ganhasse. Mas esta história tem um lado sombrio. Serviços gratuitos para o utilizador, as redes vão recolhendo dados e preferências pessoais para efeitos de marketing. No entanto, há informações recentes que demonstram a manipulação de dados pessoais nas redes sociais para propagação de notícias falsas com o propósito de enganar as pessoas, as levar a votar, decidir, pensar, discriminar e acusar certos grupos ou pessoas.