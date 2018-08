Nunca pensei que seria eu a ficar espantado, de boca aberta. Não com o vídeo em si… O problema é que deixei o YouTube avançar e acabei a ver as reportagens do telejornal do primeiro dia da Expo e fiquei, digamos assim, maravilhado. E a rir. Muito.

Contagens decrescentes…

Tudo começou com o grupo de miúdos do secundário que fizeram uma contagem decrescente para entrar na Expo em primeiro lugar — só que tiveram de contar três vezes porque as portas não abriam… À terceira, foi de vez. Entraram e contaram à jornalista a emoção que foi — por trás, víamos portugueses vestidos com a roupa desse século a olhar pela primeira vez para os vulcões de água. Entretanto, os tais jovens que inauguraram a Expo apontaram todos para uma colega, enquanto gritavam, aos saltos: «Esta foi a primeira alentejana a entrar na Expo!» Ah, velhos tempos.

A reportagem avança, sem medo, para o estranho caso do casal de idosos que não conseguiu entrar na Expo porque o bilhete já tinha sido usado. Repare o leitor: estamos a assistir ao abrir de portas no primeiro dia da Expo. Pois, o guarda ralha com o casal porque o bilhete está usado — têm de ir à bilheteira comprar outros.

A jornalista, sem pestanejar, pergunta desconfiada ao atrapalhado casal: «Mas já cá tinham entrado?» E os senhores, a coçar a cabeça, como quem tenta ver se não se está a esquecer de nada: «Não…»

Não, assim de repente, não se lembravam de ter entrado clandestinamente nas obras da Expo para enfiar os bilhetes nas máquinas por usar ali à entrada.

Entre belos peixinhos e o Pato Donald

Continuamos. A jornalista entrevista quem está na bicha para entrar no Oceanário. As expectativas são altas. Uma hora e meia à espera, mas que importa? Esta é a última exposição do século! (Repetia-se muito essa frase…) Logo a seguir, a jornalista encontra um homem que lhe garante não ter estado em bicha nenhuma. Chegou, viu e entrou. O mundo é muito injusto, não haja dúvida.

A jornalista passa à frente e entrevista quem vai a sair do Oceanário. Encontra de novo a famosa personagem dos telejornais: o Jovem Despistado. A pergunta da jornalista? «O que aprendeste?» Resposta: «Aprendi que há peixes bonitos.» Enfim, para perguntas parvas…

A pobre equipa continuou à pesca de gente para entrevistar. Encontrou um português de França que tinha cá vindo de propósito. Nota-se uma certa desilusão na voz: o homem garante que tudo aquilo é giro, mas já tinha ido à Disneylândia de Paris e havia lá coisas parecidas.