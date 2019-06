Uma questão de sobrevivência

O agente artístico Marco Caneira, hoje com 38 anos, viu confirmada a pena a seis anos e meio de prisão por ter violado uma menor de 14 anos, em setembro de 2016. Após recurso da defesa (com uma argumentação pré-histórica, centrada na descredibilização da vítima e que é um exemplo claro da nefasta cultura de responsabilização da vítima), o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) reforça que “a inexistência de qualquer reação ou resistência de uma vítima de violência sexual radica no facto de esta a sentir a agressão como uma ofensa à sua integridade física, ou mesmo à sua vida, pelo que adota um comportamento orientado para a sua preservação, podendo optar por diferentes estratégias de sobrevivência”.

Esta posição de reconhecimento das diferentes estratégias de sobrevivência é fundamental e central sempre que há um debate sobre violência sexual, seja na esfera pública, política ou judicial. É preciso, cada vez mais, que se compreenda, tal como o TRL complementa, que “a ausência de resistência física por parte de uma vítima de um crime de violação não pode ser considerada como uma forma de aceitação ou consentimento da agressão, mas pelo contrário expressa apenas o desejo de sobreviver a uma situação cujo controle não detém e relativamente à qual experimenta um sentimento de completa impotência”.

A ausência de resistência não pode ser interpretada como consentimento, nem pode ser instrumentalizada para desvitalizar um crime de violência sexual. Antes pelo contrário, compreender que a paralisação por parte da vítima é uma reação normal tem de integrar a matriz que ajuda a enquadrar este crime como uma violação grave dos direitos humanos, crime este que pode gerar consequências devastadoras para a vítima.

Esta realidade tem de passar a ser de conhecimento comum, para que as vítimas encontrem um sistema social e judicial mais recetivo às denúncias e que assim seja feita a devida justiça. Mas também sei que para algumas pessoas, isto não é (ainda) fácil ou simples de assimilar.

Guião de como as vítimas devem reagir

Nas sessões de sensibilização e informação que dinamizamos, no âmbito do meu trabalho na associação Quebrar o Silêncio, é comum ouvir questões e suposições relativamente à forma como as vítimas devem ou não reagir e também comportar-se. “Se fosse comigo aproveitava um momento de distração do violador e fugia”; “porque não foi logo à polícia denunciar? Não é normal esperar tanto tempo”; “não é natural ser violada e ficar ali quieta à espera que o violador termine"; "se ficou parada é porque se calhar queria”, são algumas das questões e dúvidas que ouvimos e que revelam a existência de um guião oficioso sobre como as vítimas têm de reagir, seja durante ou após o crime. Considero que estas dúvidas são naturais quando não existe um domínio sobre a temática da violência sexual e um conhecimento sobre estratégias de sobrevivência e trauma - e é fundamental que discutamos trauma.