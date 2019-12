A vitória de Boris Johnson já era esperada, tanto por uns como por outros, mas ultrapassou todas as expectativas: uma maioria absoluta de 365 lugares num parlamento de 650, a maior desde Margaret Thatcher em 1987. Todos os outros partidos juntos não chegam para o vencer numa votação no Parlamento. E os trabalhistas desceram para o seu pior resultado desde 1935.

Consuma-se assim uma viragem colossal na política britânica, cujas consequências se farão sentir por décadas. Há 10 anos que o Parlamento titubeava com maiorias muito fracas, do que resultou uma década de decisões hesitantes, degradação dos serviços públicos e desautorização do Governo. A partir de agora haverá, como nos tempos do Império, um Governo à vontade para tomar decisões pequenas e grandes, sendo que as grandes certamente mudarão a atmosfera das ilhas. O que não há é o Império, mas isso os ingleses vão ter de perceber à sua custa, na década que começa a 31 de Janeiro.

Esta eleição foi sobre o Brexit, única e exclusivamente. E nela pesou mais, não as opiniões a favor ou contra a saída da UE, mas o extremo cansaço dos ingleses com a situação indefinida e a ansiedade de entrar num novo período da vida nacional. Não vale a pena estar a repisar aqui as razões de leavers [os que desejam sair da UE] e remainers [os que são favoráveis à permanência na UE] , agora ultrapassadas pelo facto consumado. Mas convém lembrar que as opiniões e os ressentimentos não desapareceram, e haverá consequências imediatas.

Uma, é a situação da Escócia. O seu partido nacionalista, o SNP, ganhou 48 dos 55 assentos que os escoceses têm em Westminster. Isto significa que a Primeira-ministra Nicola Sturgeon exigirá um novo referendo para sair do Reino Unido. É certo que o ganharia, mas também é certo que Boris Johnson não dará a imprescindível aprovação de Londres. O que se segue não será uma independência hostil (que a Escócia não tem condições nem espírito para fazer), mas um arrastar de pés e extrema má vontade entre Londres e Edinbourough, com péssimas consequências económicas. A Escócia atrasará todas as decisões de Londres e Londres cortará verbas fundamentais de desenvolvimento à Escócia. É mau para a Escócia e é mau para a Inglaterra.

Outra, é a situação das irlandas. O DUP, o partido pró-britânico e protestante da Irlanda do Norte, já não é necessário a Johnson para ganhar votações. Aliás, Johnson já os tinha “atirado para debaixo do autocarro”, ao fazer um acordo com a UE que estabelece uma “fronteira no mar da Irlanda”. Portanto, os unionistas estão sozinhos, sem protecção de Londres, e os adormecidos rebeldes católicos republicanos sentir-se-ão mais à vontade para fazer aquilo que gostam, provocar uma guerra civil de baixa intensidade no Ulster. É mau para a Irlanda do Norte, para a do Sul, e para a Inglaterra.

Mais outra consequência é o desequilíbrio excessivo entre os dois grandes partidos tradicionais. Esta eleição foi muito mais uma derrota de Jeremy Corbyn do que uma vitória de Johnson. Boris Johnson, que tem um programa social bastante duvidoso – uma vez que baseia as suas promessas de mais Serviço Nacional de Saúde, mais segurança e mais desenvolvimento em fundos que não existem – centrou a sua campanha numa só frase “Let’s get Brexit done” [vamos fazer acontecer o Brexit], uma mensagem simples e clara que agradou tanto a conservadores como a trabalhistas, quer sejam pró ou contra a saída da UE (há as duas opiniões nos dois partidos). Corbyn falou das suas radicais reformas sociais como se o Brexit não existisse, e para o Brexit tinha uma proposta que implicava mais um tempo de indecisão, o que ninguém queria.

O jornalista Simon Jenkins, no “The Guardian” definiu muito bem as duas opões sociais – uma vez que a falta de clareza de Corbyn não dava duas opções quanto ao Brexit. Escreveu ele: “O programa de Johnson é rotineiro e mal pode ser considerado Conservador. Tem vagos toques de Blair, em contraste com o esforço retro, 1970, de Corbyn. Não fala dos conceitos tradicionais dos conservadores como a contenção fiscal, a crença num mercado livre, na empresa privada e na auto-confiança. Os seus alvos são os velhos trabalhistas apoiantes do Brexit, como indica uma sondagem que dá 45% dos eleitores da classe trabalhadora como votantes conservadores, enquanto só 13% dizem votar Trabalhista. (...) O seu programa não resistiu ao habitual esbanjamento com melhorias que incluem 20 mil polícias, milhões para subsidiar proprietários jovens, centros de dia e escolas. Não conseguiu resistir aos soundbites de propostas menores que dão manchetes, como tapar buracos nas estradas, estacionamento gratuito nos hospitais, restaurar troços abandonados de caminho-de-ferro, acabar com a produção de petróleo por injecção no subsolo (“fracking”) e proteger as tabernas das aldeias. Numa democracia normal estes assuntos são da tutela dos municípios, contudo ele não irá dar apoio às autarquias; todo o dinheiro disponível vai ser mandado por Whitehall, para que Johnson possa tirar benefício político. O centralismo é a essência do populismo.”