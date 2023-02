Rui Costa acorda e acende um cigarro. Nada ingere, pois tenciona comer clubes ricos ao pequeno-almoço.

Rui Costa acende um cigarro e vê que tem 30 chamadas não atendidas do contacto “Insuportável do Chelsea (não atender)”.

Rui Costa acende um cigarro e tenta demover Enzo: "O dinheiro não é tudo. Eu fui para a Fiorentina porque sou um fã de Michelangelo”.

Rui Costa acende um cigarro e, à 53.ª chamada do Chelsea, aceita reunir-se com os representantes, desde que seja num restaurante onde se possa fumar.

Rui Costa acende um cigarro e tenta demover Enzo. “Um argentino a ir para Inglaterra? Mas o quê, já te esqueceste daquilo das Malvinas?”

Rui Costa acende um cigarro, depois de ter sido informado pelos serviços jurídicos do Benfica que praticamente não há restaurantes onde seja legal fumar.

Rui Costa acende um cigarro e alicia Enzo com uma renovação de contrato que inclui cláusula de rescisão de 500 milhões, colorações de cabelo ilimitadas e o Chakall como chef doméstico.

Rui Costa acende um cigarro e pergunta-se se não conhecerá algum membro de um gang de Milão que possa dirigir-se junto de Fabrizio Romano e partir-lhe o telemóvel.

Rui Costa acende um cigarro e questiona o seu pneumologista sobre se tem pulmão para fazer quatro meses de alta competição para substituir Enzo.

Rui Costa acende um cigarro e tenta demover Enzo: "Não percebes que só os mitras é que usam camisolas do Chelsea?"

Rui Costa acende um cigarro, liga a Roger Schmidt e recomenda-lhe um restaurante de posta arouquesa, iguaria que, na opinião do presidente, supera em larga escala o chuletón argentino. Que é como quem diz: o Chiquinho faz o mesmo que o Enzo — e é mais barato.

Rui Costa acende um cigarro enquanto espreita o jogo do Benfica. “Este Aursnes corre que se farta. Vou ver se o ponho a fumar para não dar tanto nas vistas”.

Rui Costa acende um cigarro e liga a Luís Filipe Vieira, para lhe pedir justificações-tipo para vendas de jogadores-chave e para lhe perguntar o que é um factoring.

Rui Costa tira um cigarro do maço, saca um pouco de tabaco, começa a fazer uma ganza e gira-a a Enzo Fernández, para que ele chumbe nos testes médicos.

Rui Costa precisa de um cigarro, mas está numa sala, prestes a assinar os documentos da venda. Saca do IQOS que tem de reserva e começa a fumar. Estupefactos, os representantes do clube londrino perguntam-lhe de que se trata. Rui Costa diz que é uma máquina. "Uma máquina? Compramos por 50 milhões", reagem os britânicos. Rui Costa acende um cigarro, dos normais.

Enzo é vendido ao Chelsea. Rui Costa acende um cigarro e liga à mulher a perguntar se há cigarros em casa.

Rui Costa acende um cigarro e, depois de os ingleses abandonarem a sala, requer ao barbeiro do Seixal que pinte o cabelo do André Almeida de amarelo para ser colocado num avião para Londres.

Rui Costa acende dois cigarros e telefona a Carlos Moedas a convencê-lo a construir o altar do Papa na Luz, para poder dizer na próxima Assembleia Geral que trocou o Enzo por um argentino que custa só 5 milhões e que pode gerar 350.

Rui Costa, no regresso a casa, conduz até à bomba da Repsol para os habituais 10 euros de gasolina com desconto de sócio. Lembra-se que acabou de fazer uma venda de 121 milhões e sente que merece um miminho. Saca do cartão e compra um volume. Enquanto põe a gota, acende o último cigarro.