Estive os últimos dias na estrada, em trabalho, a testar material de stand-up comedy pelo centro do país. Sim, é isso que eu classifico de labuta. Quando eu arranjar uma profissão a sério, prometo que avisarei os leitores. Foi nesse âmbito que tive a oportunidade de assistir a um jogo dos escalões de formação entre duas equipas locais. Não vou especificar nomes, consideremos, para efeitos retóricos, um jogo entre Desportivo de Focinho de Cão frente ao Venda da Gaita United.

Ora, chamem-me de otimista inveterado, mas ingenuamente tive a esperança de encontrar uma candura, uma simplicidade e uma alegria que já se perdera no futebol profissional dos mais velhos e que eu esperava ver cultivada num jogo de putos. Ou, pelo menos, uma cultura de rivalidade que respeitasse a idade, o amadorismo e a diversão dos miúdos. Claro que me deparei com a mimetização da cultura de ódio e de acefalia que é vigente na Primeira Divisão.

O problema não está, obviamente, nos miúdos. Na maior parte dos casos, os treinadores têm também noção da sua responsabilidade. O tumor do futebol de formação são os pais. Se pudéssemos pensar que nestes escalões o árbitro seria tratado de forma mais respeitosa, enganamo-nos. Para estes exemplares progenitores, o juiz da partida é, sem margem para dúvidas, “roto”. Quando não o é, tem comprovadamente “mais cornos do que o um balde de caracóis”. (Dependendo da capacidade do recipiente em questão, podemos estar a falar de muitos cornos, note-se).