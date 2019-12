A Justiça espanhola ficou assim admoestada e julgada pela justiça europeia como injusta no julgamento deste caso. A imagem externa do Estado espanhol ficou tocada, porque já não está em causa apenas o modo de lidar com a questão territorial (o fechar de qualquer porta à discussão com os independentistas), mas também ao ser apontado como um Estado que não respeita os direitos fundamentais para o funcionamento de uma democracia no quadro europeu – o Supremo Tribunal de Espanha, antes ainda de qualquer condenação, não deixou Junqueras tomar posse do lugar de eurodeputado, para o qual foi eleito com um milhão e 250 mil votos.

A decisão do Tribunal Europeu deu fôlego e euforia aos independentistas catalães, por ter confortado o argumento de que Espanha não tem agido como Estado democrático no que tem a ver com a questão catalã. Teve imediato efeito sobre as negociações PSOE-ERC para a investidura de Sánchez como chefe do governo, porque os independentistas têm agora a vitamina europeia para o argumento de violação dos seus direitos fundamentais por parte do Estado espanhol. Daí, o ERC ter decidido suspender as negociações com o PSOE. Parecia ir subir a parada. Ao fim de uma semana, é Junqueras quem, a partir da prisão, com pragmatismo que confirma o estatuto de líder político com visão, recomenda que a negociação prossiga. Mas terá, certamente, mais exigências por parte dos independentistas.

O que parece indiscutível é que Espanha está mais enredada dentro do tal labirinto que é político, judicial (como é que o Supremo Tribunal de Espanha vai reagir à sentença do Tribunal Europeu?) e também emocional.

A direita conservadora e patriótica espanhola está em efervescência. O Vox radicaliza o discurso: se a Europa humilha a Espanha, viremos costas à Europa – apesar de a Europa, com os fundos que atribuiu, ter sido o motor para muita modernização de Espanha. O PP, sob a pressão do endurecimento do VOX, também arma discurso mais aguerrido, ao mesmo tempo que fica a desejar que Sánchez não consiga maioria para governar.

O atual emaranhado espanhol vai ao ponto de um general de quatro estrelas, Fulgencio Coll, ter saído da reserva para escrever um artigo em que acusa Sánchez (ao negociar com ERC) de ser um perigo para a segurança de Espanha e em que pede “aos poderes do Estado” que examinem se Sánchez cometeu “o crime de traição”.

A sentença do Tribunal Europeu de Justiça tem o mérito de ter defendido o Estado de Direito em Espanha – ainda que a Justiça espanhola esteja a tentar dar-lhe a volta, tirando-lhe o efeito prático de reconhecimento de Junqueras como eurodeputado. Mas complicou a estabilidade política, ao meter Espanha num labirinto ainda maior. Apesar da complicação acrescida, os sinais das últimas horas, sobretudo a partir do incitamento ao diálogo lançado por Junqueras, é provável que Sánchez venha a conseguir investidura, em cima do Dia de Reis, para um governo das esquerdas em Espanha.

A TER EM CONTA:

A Austrália está a viver uma calamidade com os incêndios.

Assim está a América Latina: polícias com licença para matar.

A revolução sociocultural protagonizada por Rosalia.