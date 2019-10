Pedro Sánchez, quando optou por recusar o governo de uma geringonça espanhola (com Unidas Podemos e partidos nacionalistas) e escolher novas eleições gerais, imaginava uma evolução favorável para os socialistas: tinha mostrado firmeza ao recusar a tentação esquerdista e de pactos com alguma submissão aos catalães, estava a atrair o voto dos centristas que cada vez mais se afastavam das intransigências de Rivera (líder do Ciudadanos), a ânsia de Iglesias por lugares para o Podemos no governo, tudo somado, prometia o reforço dos socialistas. Sánchez confiava no PSOE acima dos 30%. Parece ter caído num estranho erro de cálculo: não deve ter medido devidamente as consequências do anúncio da sentença do julgamento dos independentistas catalães em cima da campanha eleitoral. Era óbvio que a sentença seria pesada e que iria desencadear revoltas. Talvez não imaginasse que em tão grande escala. Talvez tivesse esperado que a sentença – e as suas consequências – ficasse para depois das eleições. A realidade mostra que o quadro eleitoral, a 20 dias do 10 de novembro de eleições gerais, está a mover-se.

As tendências nas várias sondagens são constantes e confirmadas pela que foi divulgada nesta segunda-feira: os socialistas do PSOE de Sánchez, em vez de subirem, descem, pouco, mas descem; o PP de Casado recupera, com uma subida expressiva que o deixa a uns cinco os seis pontos percentuais do PSOE; o Ciudadanos desmorona-se, aparece abaixo dos 10% e discute o 3.º lugar com os ultranacionalistas do Vox e com os esquerdistas do Unidas Podemos.

Em suma: ressurgem os grandes partidos tradicionais. Num parlamento onde a maioria absoluta exige 176 deputados, o PSOE tem prometidos 120 a 125 (teve 123 nas eleições de abril), o PP aparece com 95 a 105 (teve 66, recupera muito), Unidas/Podemos com 24 a 36 (teve 42), sendo que o Vox surge num intervalo entre os 24 e os 33 deputados (tinha 24) que lhe permite sonhar com 3.º lugar. O grande trambolhão é do Ciudadanos de Rivera: elegeu há seis meses 57 deputados, foi radical a inviabilizar o governo de Sánchez e sai penalizado com apenas 21 a 24 deputados.

O parlamento espanhol vai continuar muito fragmentado. O voto na Catalunha e no País Basco continua robustamente nacionalista, com os partidos espanholistas muito minoritários. A Esquerda Republicana da Catalunha (de Oriol Junqueras, condenado a 13 anos de prisão) pode ampliar o total de 15 deputados que teve há seis meses. O conjunto de cinco partidos à esquerda tem a estimativa de 34 a 36 dos 48 deputados que cabem à Catalunha. Uma dissidência do Unidas Podemos, o novo partido Más País, tem a estimativa de eleição de 5 deputados.