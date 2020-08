É facto que nunca houve guerra nem conflito de fronteiras entre Israel e as ricas monarquias dos emires do Golfo. Havia distância, pela irmandade árabe com os palestinianos, porque os Emirados eram apoiantes da “causa palestiniana”, o que se traduziu, nas últimas décadas em hostilidade diplomática ao expansionismo de Israel. Agora, os interesses económicos e comerciais ditam um pragmatismo que faz cair os princípios: fecham os olhos à ocupação militar israelita de terras e direitos na Palestina.

Na prática, através deste acordo, mais uma nação árabe, depois do Egito (1979) e da Jordânia (1994), em nome do interesse da normalização de relações com Israel, sacrifica a ambição de futuro do Estado da Palestina, baseada na solução de dois Estados vizinhos, Israel e Palestina, conforme a fórmula aceite pela maioria dos países e definida pela ONU. Os Emirados passam por cima das resoluções das Nações Unidas e traem a causa palestiniana. Tudo continua a seguir para pior para os palestinianos. Tal como disse a histórica negociadora palestiniana Hannah Ashrawi, o povo dela “é assassinado pelas costas”.

Deixa de valer a exigência de negociação e entendimento com a Palestina como condição para normalização de relações entre Israel e os Estados do Golfo. Mais: a moeda de troca oferecida por Israel aos Emirados (renúncia temporária ao plano israelita de anexação unilateral de partes da Palestina na Cisjordânia) nem é uma concessão israelita porque ao mesmo tempo fica implícita a ocupação desencadeada por Israel há 53 anos, após a guerra de 1967.

O movimento iniciado pelos Emirados abre caminho para que Barein, Omã e Qatar também adiram à normalização com Israel. É provável que Trump, um presidente mais inclinado para fazer pactos com as monarquias do golfo, seus maiores clientes em armamento, do que com Ocidente atlantista em desagregação, venha a combinar com a Arábia Saudita, o peso mais pesado e rico do mundo árabe, dar o mesmo passo para a normalização com Israel.

Há um dado relevante: os Emirados exerciam até agora a função de intermediários nos bastidores entre Israel e o Irão. Não parece que Teerão queira continuar a usar essa ponte.

É óbvio que está a formar-se uma nova aliança, com bênção de Washington, que realinha parcerias no Médio Oriente.

Israel e os países árabes juntam-se, conjugados pelos americanos, para cercar o regime iraniano e, por tabela, os aliados xiitas no Líbano (Hezbollah), na Síria, no Iraque e no Iémene. Também os palestinianos do Hamas na Faixa de Gaza.

Fica formada uma ampla frente anti-iraniana que também pretende travar as ambições da Turquia de Erdogan, membro da NATO mas cada vez menos parceiro atlantista e cada vez mais interessado em dominar o Mediterrâneo oriental e servir-se da Líbia para essa expansão.