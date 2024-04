Tendo por base este panorama, destaco uma campanha de marketing, que se tornou viral, da livraria Kinokuniya, dos Emirados Árabes Unidos. A ação tratava-se basicamente de um convite à reflexão sobre como empregamos o nosso tempo livre. O propósito era ambicioso: sensibilizar as pessoas para a quantidade de tempo que dedicavam às redes sociais em comparação com o potencial de leitura que esse mesmo tempo poderia representar. Os resultados desta iniciativa foram impressionantes e reveladores: o X (ex-Twitter) consumiu o equivalente a 22 livros, o Facebook 35, o TikTok 42, o YouTube 42 e o Instagram 43.

Frederico Lourenço junta-se ao É Desta Que Leio Isto no próximo encontro, marcado para dia 23 de maio, uma quinta-feira, desta vez com um horário diferente: pelas 20h00. Consigo traz o seu romance "Pode Um Desejo Imenso", editado pela Quetzal.

Para se inscrever basta preencher o formulário que se encontra neste link. No dia do encontro vai receber, através do WhatsApp — no nosso novo canal —, todas as instruções para se juntar à conversa. Se ainda não aderiu, pode fazê-lo aqui. Quando entrar no canal, deve carregar em "seguir", no canto superior direito, e ativar as notificações (no ícone do sino).

Em maio, a propósito das comemorações dos 500 anos de Camões, o clube vai olhar de outra forma para o autor do poema épico "Os Lusíadas", através do romance de Frederico Lourenço.

