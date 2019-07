Mas, enfim, já sabemos como é fácil pegar numa ideia vaga, com ar de ciência, e criar grandes teorias que ajudem a reciclar ideias muito antigas e, neste caso, bastante feias. Depois, a partir dessa semente de ideia, criam-se afirmações cada vez mais absurdas — como essa ideia delirante de que o (inexistente) gene português é o mais antigo da Humanidade! O que significará «o gene mais antigo da Humanidade»?

Note-se: as diferentes frequências de variantes encontram-se em qualquer divisão que façamos do território. Se eu pegar numa régua e dividir a Península Ibérica ao meio, com um risco que passa de Oeste para Leste, também o norte e o sul da península terão frequências genéticas diferentes. Da mesma forma, se olhar para o município de Paços de Ferreira e estudar os genes desse concelho e depois do resto do país, irei encontrar frequências diferentes. Quer isso dizer que os orgulhosos habitantes de Paços de Ferreira são especiais? Claro que não!

Tirando os genes comuns a toda a humanidade, não há nenhum gene que seja partilhado por todos os portugueses e que nos distinga de outros grupos. Se eu pegar no Sr. António (português) e no Sr. Pablo (espanhol), poderão ambos ser geneticamente mais próximos do que o Sr. António e o Sr. Silva, ambos portugueses. E, no entanto, o Sr. António não é menos português por isso. Fiz o exercício com um espanhol, mas podia ter feito com qualquer outro povo da Terra — as probabilidades de encontrarmos uma especial proximidade entre dois indivíduos particulares seriam menores, mas não seriam inexistentes. E, não nos esqueçamos, a grande maioria dos genes são mesmo comuns a todos os seres humanos.

Ou seja: não, não existe um gene português. Existe, isso sim, uma determinada probabilidade de encontrar esta ou aquela variante genética em Portugal — mas falamos apenas disso: probabilidade.

Haverá um gene da língua portuguesa?

Mesmo assim, há quem jure a pés juntos que as características culturais de cada grupo dependem das características genéticas desse grupo.

É verdade que a biologia humana, comum a toda a espécie, condiciona a cultura. Mas daí até propor que as pequenas diferenças na frequência de variantes genéticas em diferentes territórios têm influência na maneira como a cultura se desenvolve nesses territórios vai uma grande distância. Talvez haja aspectos, muito secundários, relacionados com aspectos físicos (a altura, por exemplo, que poderá ter influência em determinadas opções arquitectónicas) ou com a propensão para determinadas doenças que possam ter um papel secundário num ou noutro aspecto cultural. Mas, mesmo aceitando essas influências mínimas de traços genéticos num ou noutro aspecto secundário de determinada sociedade, é absurdo pensar que as características genéticas de um indivíduo, por si, determinem o seu grau de integração numa determinada cultura. Esta última ideia — que está na base do racismo mais duro — parece absurda a muitos de nós, mas é defendida, com unhas e dentes, por muitos, em muitos países. Daí à defesa duma arrepiante pureza genética vai um saltinho.

Para percebermos como é absurda a ligação causal entre os genes de cada um e a sua cultura, olhemos para a língua. A língua é um dos elementos culturais mais visíveis. Em muitos casos, nós reconhecemos como compatriotas aqueles que falam a nossa língua, pelo menos aqueles que falam a nossa língua de certa maneira.

Pois, a língua tem base genética: a linguagem humana aproveita as características inatas dos seres humanos, desde o cérebro à garganta, surgidas durante o desenvolvimento fetal e infantil através das instruções guardadas nos genes. Da mesma forma, a maneira como cada um de nós se diferencia da pessoa do lado leva a um uso ligeiramente diferente da língua: um diferente tom de voz, uma entoação talvez diferente… Ou seja, a genética une-nos a todos e também nos separa a todos.

Agora, quanto às características culturais do grupo, a história é muito diferente. Um português não fala português — um dos traços culturais mais importantes do seu grupo — por ter uma determinada configuração genética.

Façamos uma experiência mental: se pegarmos num bebé de pais chineses acabadinho de nascer e pensarmos que vai crescer no seio de uma família portuguesa, será que iremos notar diferenças no uso do português? Será que a genética tipicamente chinesa tem impacto na língua?

A resposta, confirmada em tantas situações, é não. O bebé irá aprender português como qualquer bebé que cresça rodeado de familiares e amigos portugueses.

Aliás, mesmo que cresça no seio de uma família chinesa, mas em Portugal, é bem provável que aprenda as duas línguas igualmente bem.

O mesmo se aplica à maneira própria de falar uma língua. Se um bebé de família portuguesa crescesse em Angola ou no Brasil e numa família angolana ou brasileira, iria falar português com sotaque angolano ou brasileiro, tal como um bebé lisboeta ou portuense aprende a falar com sotaque lisboeta ou portuense.

Se a língua, transmitida culturalmente, não depende dos genes, porque haveríamos de encontrar outras dependências entre traços culturais de primeira ordem e características genéticas?

É a genética que nos faz humanos — e a mesma genética é também parte do que nos distingue, a nível individual, uns dos outros. Está ainda na base das diferenças físicas dos seres humanos pelo mundo, sempre de forma dispersa e probabilística. Mas não é a genética que define as culturas dos grupos humanos e não é a genética que determina se pertencemos a este ou àquele grupo.

Os Portugueses são como são por causa da História (grande e pequena) e da geografia — e não por causa dos poucos genes que variam de pessoa para pessoa e que terão uma frequência particular por estes lados. Acima de tudo, o sentimento de pertença à comunidade nacional baseia-se em muitas coisas, mas não se baseia na forma particular que tem um certo ácido escondido nas nossas células.

Deixo duas sugestões de leitura muito úteis para vermos como a genética é uma área interessantíssima, embora propensa às mais delirantes fantasmagorias. Assim, em inglês, temos A Brief History of Everyone Who Ever Lived — The Stories in Our Genes, de Adam Rutherford. Sobre o caso português, temos O Património Genético Português, de Filipa M. Ribeiro e Luísa Pereira. Este último livro dissipa as confusões habituais a respeito da genética, mostrando, por outro lado, como são interessantes as tais moléculas que levamos dentro de cada uma das nossas células.

Marco Neves | Escreve sobre línguas, livros e outras viagens no blogue Certas Palavras. O seu livro mais recente é Gramática para Todos — O Português na Ponta da Língua.