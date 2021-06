Futebol e ludopédio. «Futebol» é uma palavra bem integrada na nossa língua. No entanto, até porque o inglês é uma língua que muitos conhecem, percebemos lá por trás o «foot» e o «ball». Ah, mas o hábito faz milagres: ninguém deseja hoje um mundo em que o nome do desporto em português fosse «ludopédio», como ainda se encontra nos dicionários. Imagine-se só termos todos os dias jogos do Campeonato Europeu de Ludopédio na televisão... (Por algum motivo, imagino pessoas sentadas à mesa a jogar algo parecido com o Monopólio.)

Calcio e nogomet. Na verdade, tivesse sido «ludopédio» a opção dos falantes da nossa língua e ninguém estranharia. Há línguas em que a palavra tem um sabor bem diferente: os italianos têm o seu «calcio», os croatas têm o seu «nogomet» (enquanto os sérvios ficaram com «fudbal»), entre outros exemplos.

Pêl-droed e ball-coise. Nem é preciso sair do Reino Unido para encontrar línguas em que o futebol se afasta do inglês: os galeses chamam ao desporto «pêl-droed» e, em gaélico escocês, o desporto tem o nome de «ball-coise».

Football e soccer. Aliás, mesmo dentro do inglês o desporto tem duas designações. O nome completo do desporto é «association football». Deste nome completo, surgiram duas formas abreviadas: «football», que se tornou a forma habitual em Inglaterra, e «assoccer» (de «association»), que acabou num mais curto «soccer», como é conhecido o desporto não só nos EUA, mas também, por exemplo, na Irlanda. A palavra «soccer» é hoje considerada um americanismo, mas surgiu bem no coração de Inglaterra.

Do futsal português ao futsal inglês. Como, por vezes, acontece, as palavras vêm e voltam. No nosso caso, pegámos no futebol inglês, demos-lhe uma sonoridade um pouco mais portuguesa e até começámos a usar o nome para designar outro desporto: o futebol de salão («fútbol sala» em castelhano»). A abreviatura da designação portuguesa e castelhana tornou-se, depois, o nome oficial desse desporto em várias línguas, incluindo o inglês: «futsal».

E assim vão as línguas passando as palavras umas às outras, num jogo que nunca acaba.

Marco Neves | Professor e tradutor. Escreve sobre línguas e outras viagens na página Certas Palavras. O seu livro mais recente é História do Português desde o Big Bang.