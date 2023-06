Quais as principais características da Geração Alpha?

A Geração Alpha é a mais jovem geração da atualidade. Também conhecida como a geração dos filhos dos Millennials, e os futuros pais da Geração Gamma (que ainda está para chegar). É composta por pessoas que nasceram entre os anos 2010 e 2025. Caracteriza-se, principalmente, por ser a primeira 100% nativa digital, rodeada de tecnologia e é, portanto, uma das gerações mais conectadas de toda a História. Estas crianças, imersas na tecnologia desde tenra idade, estão a crescer rodeadas de smartphones, tablets, e dispositivos eletrónicos conectados quase sempre (senão sempre) à Internet. A tecnologia faz parte do seu dia a dia e molda, garantidamente, a forma como interagem com o mundo. Tendo em consideração esta constante exposição tecnológica, a Geração Alpha torna-se altamente adaptável às mudanças e é capaz de assimilar rapidamente novas tecnologias e conceitos.

Comportamento e Influência no E-Commerce

Embora as crianças da Geração Alpha ainda sejam jovens demais para terem poder de compra, a sua influência no E-Commerce tem sido cada vez mais significativa, à medida que os anos vão passando. Estas crianças ultra, hiper, mega conectadas, para além de estarem constantemente expostas a anúncios online, vídeos de unboxing de produtos e reviews de artigos (conceito mais conhecido por social proof), estão a crescer num ambiente onde o comércio eletrónico é a norma e, como tal, desempenham um papel fundamental nas decisões de compras dos pais. Os hábitos de consumo destes adultos são moldados pelas suas experiências online, que os tornam consumidores cada vez mais exigentes, procurando facilidade e comodidade na hora de adquirir produtos e/ou serviços.

A verdade é que a tecnologia está a influenciar a forma como as marcas se adaptam ao mercado, especialmente aquelas que envolvem produtos infantojuvenis. Se tem um negócio cujo público-alvo se enquadra neste cenário, então chegou a altura de se adaptar a esta mudança de comportamento, e investir em estratégias de marketing digital para conseguir atrair este público cada vez mais importante e relevante para o seu negócio.

A Tecnologia como Aliada

Esta geração nasceu num mundo onde a tecnologia é ainda mais omnipresente do que para a Geração Z. A tecnologia é um aspeto muito importante para esta nova geração, pois cresceram a utilizá-la de uma forma muito regular. É comum vermos crianças de tenra idade a utilizar smartphones, tablets e computadores, muitas vezes de forma mais hábil do que os próprios pais. Esta facilidade com a tecnologia tem um impacto significativo na sua forma de aprender e interagir com o Mundo. No entanto, realço que é importante que os pais e educadores orientem o uso da tecnologia, garantindo um equilíbrio saudável entre o mundo digital e as experiências do mundo real. Com a tecnologia a desempenhar um papel tão significativo nas vidas destes jovens, é natural que o futuro da educação para a Geração Alpha seja cada vez mais digital.

No entanto, a tecnologia não é o único ponto a destacar na Geração Alpha. Esta linhagem tem sido caracterizada como uma das mais diversas e inclusivas de sempre. A diversidade étnica, cultural e de género é cada vez mais valorizada e incentivada pelos seus pais. As crianças estão a crescer numa sociedade cada vez mais aberta e inclusiva, o que lhes permite ter uma visão mais ampla do mundo e uma maior compreensão da diversidade. Além disso, a Geração Alpha é altamente influenciada pelas preocupações ambientais. Os pais, Millennials, têm uma maior consciência ambiental e incentivam os seus filhos a adotar comportamentos mais sustentáveis, como o uso de produtos recicláveis e a redução do desperdício. A educação ambiental é, cada vez mais, um valor mais importante na educação das crianças desta faixa etária.

Perspetiva da Vida Profissional

Embora seja difícil prever como será o mercado de trabalho quando a Geração Alpha chegar à idade adulta, de uma coisa eu tenho a certeza: eles terão que se adaptar a um mundo em constante mudança. Com a evolução tecnológica e a automatização de muitos trabalhos, as profissões do futuro serão certamente diferentes das atuais. As habilidades sociais, a criatividade, o pensamento crítico, e a capacidade de adaptação serão cada vez mais valorizadas. Assim, é importante que as escolas preparem esta geração para serem profissionais versáteis, capazes de se adaptarem rapidamente a novos desafios, e de aprender continuamente.

No entanto, acredito que a pressão para o sucesso e a necessidade de estar sempre conectado e informado pode ter um impacto negativo na saúde mental desta geração. Por isso, nunca é demais referir a importância dos pais incentivarem as crianças a equilibrar o tempo passado com as tecnologias com outras atividades, como brincar ao ar livre, praticar desporto, ler e socializar com amigos e familiares.

Em termos de work-life balance, ou seja, vida pessoal vs trabalho, esta geração deverá ser, tendencialmente, muito mais inclinada para o equilíbrio entre ambos. A procura por uma vida equilibrada será uma das suas principais preocupações, o que pode ser uma resposta à sobrecarga de trabalho dos seus pais. Esta geração está a crescer com pais que dedicam grande parte do seu tempo ao trabalho, o que pode influenciar o desejo por um estilo de vida mais equilibrado.

A Geração Alpha é realmente única no sentido que está a desenvolver-se numa era digital, inteiramente nascida neste novo século, com acesso a uma quantidade inimaginável de informação e tecnologia. É, com efeito, uma geração cheia de potencial e desafios. Estas crianças estão a crescer num mundo em constante mudança, e é nosso papel garantir que elas tenham as ferramentas necessárias para lidar com essas modificações e prosperar. Mais do que nunca, é essencial investir na educação e formação das crianças, incentivando-as a adotar comportamentos sustentáveis, a explorar a sua criatividade e a serem empreendedoras e flexíveis em relação ao futuro profissional. O equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, o cuidado com a saúde mental e a conexão humana são elementos-chave para uma vida feliz e satisfatória. Desta forma, é importante observarmos e compreendermos esta geração para que possamos oferecer-lhes as ferramentas necessárias para que se tornem cidadãos globais conscientes e preparados para os desafios do futuro.