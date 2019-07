Não só o caso muda de figura se a opinião chega pela boca de uma mulher - essa atrevida e acintosa criatura -, como os comentários livres e muito democráticos deste tempo em que vivemos pendurados nas redes sociais se tornam hostis, ofensivos e de índole sexual. Essa grandessíssima vaca ou pior, essa precisava era de ser fornicada por alguém que o saiba fazer com propriedade (subentendemos que o caramelo que faz o comentário esteja à altura).

Como esta é uma crónica assinada por uma mulher há aqui um certo traquejo no processar de comentários e até de opções de indumentária. Uma mulher habitua-se, pois então. Que os comentários possam ser feitos livremente, porque, lá está, vivemos em democracia , está tudo muito bem? Será de matutar na questão.

As opiniões em espaço de opinião ou comentário, de pessoas com os respectivos argumentos, deveriam servir para promover o pensamento mesmo que, no final, tenhamos de concordar que discordamos. Expressar uma opinião, dar nome e rosto, assumindo o que se diz de uma maneira em tudo nada cobarde, não deveria ter como retorno insultos e reparos vários à vida sexual. Isto nem deveria ser alvo de discussão.

No caso dos homens, alvo de ofensas quando calha a não alinharem com as ideias de quem comenta, a história é outra, não há argumentos estéticos envolvidos, considerações sobre o cabelo ou a idade ou sobre a sexualidade. Um dos piores insultos talvez seja “esse filho da puta”, insulto esse que ofende a mãe de quem emite opinião em território democrático, mesmo que a mãe não concorde com o que diz ou escreve o dito cujo filho pois tem de levar por tabela, porque, afinal, uma mulher serve mesmo para qualquer coisinha, até para amparar insultos que não lhe dizem respeito.