A princesa tinha apenas 20 anos quando partiu em direcção a Portugal para se casar com o nosso rei D. Pedro V.

O rei mandou criar uma jóia para a nova rainha usar na cerimónia do casamento, em Lisboa. O joalheiro real, Raimundo José Pinto, pegou em pedras preciosas que o rei herdara da sua mãe, D. Maria II, e juntou-lhes mais uns quantos diamantes parisienses. Parece ter exagerado um pouco, pois, no fim, entregou ao rei, para que este oferecesse à sua rainha, uma tiara com quatro mil pedras preciosas. Um tesouro inteiro para enterrar na cabeça duma tímida princesa vinda do centro da Europa...

Quando D. Estefânia chegou a Portugal e os lisboetas a viram, pela primeira vez, com a tiara na cabeça, tiveram de desviar o olhar, tal era a luz que irradiava daqueles diamantes ao sol brilhante de Lisboa.

A cerimónia durou muito tempo. A certa altura, uma das damas presentes reparou que a rainha empalidecera — D. Estefânia quase desmaiava ao fim de duas horas com milhares de pedras na cabeça. Pior: um dos diamantes cortara-lhe a testa e o véu estava manchado de sangue. Depressa se substituiu a jóia por uma coroa de flores — e o povo, quando viu a nova rainha de flores no cabelo, murmurou: uma coroa de flores era um presságio de morte.

Meses depois, a rainha morreu de doença. Uma das suas damas terá posto a tiara na cabeça da rainha defunta, mas um dos médicos presentes mandou retirar a jóia, pois uma virgem nunca usa diamantes — e a rainha morrera virgem.

O certo é que ninguém sabe onde pára a tiara que feriu D. Estefânia. Estará escondida num sótão de Lisboa? Ou, na verdade, ainda estará na cabeça da rainha?

O que fazer com esta história?

Anísio Franco conta melhor do que eu a história no livro — que leva dentro muitos outros relatos de Lisboa. Vale a pena lê-lo. E, depois, vale a pena passear pela cidade, uma vez por outra, sem mais razão que não seja imaginar as histórias que se escondem na cabeça de quem passa — ou nas paredes dos prédios que estão ali, todos os dias, sem que reparemos neles.

Quem sabe se, pela zona da Estefânia (porque não?), não estará um cofre de que já ninguém sabe a combinação, escondendo a tremenda jóia que um rei ofereceu à sua rainha?

Marco Neves | Escreve sobre línguas, livros e outras viagens no blogue Certas Palavras. O seu livro mais recente é Gramática para Todos — O Português na Ponta da Língua.