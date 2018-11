E esta hecatombe não acontece só nos países com regimes abertamente violentos; nos Estados Unidos, desde 1945, contam-se 24 assassinatos. Isto sem contar com actos de violência, como por exemplo o jornalista do “The Guardian” que foi empurrado e agredido pelo candidato a congressista Greg Gianforte durante um comício.

Mas esta situação não diminui a sua necessidade e importância como fiscalizadora do poder político e económico, como também das situações em que o interesse público está em causa. Será parcial? Evidentemente que é parcial, mas não é uniforme na sua parcialidade. Há órgãos de todas as cores e matizes e essa diversidade torna-a, como um todo, um poder indispensável para a informação e avaliação dos cidadãos – para uma democracia esclarecida, em última análise.

As circunstâncias variam. Por exemplo, o jornalista Vladimir Herzog foi torturado até à morte em Outubro de 1975 pela Ditadura Militar no Brasil, que afirmou que ele se tinha suicidado na cela. O actual Presidente brasileiro considera que aquele e outros casos se justificaram.

Dois jornalistas colombianos foram raptados em Março deste ano pelas FARC e encontrados meses depois. Como a região é campo de batalha entre ex-guerrilheiros e narco-traficantes, nunca se saberá quem os matou.

Também Javier Valdez, um jornalista mexicano assassinado em Maio de 2017, estava a investigar o narcotráfico. Faz parte do panteão de 25 jornalistas do México que meteram o nariz onde não deviam.

Na Rússia alguns casos causaram sensação, como o assassinato de Anna Politkovskaya em 2006. Anna, que estava a investigar casos de corrupção ligados à claque de Putin, foi muito simplesmente abatida a tiro à porta de casa, ao estilo da máfia. Mas a Federação Internacional de Jornalistas calcula as vítimas russas em centenas. A metodologia de contagem inclui situações de combate e outras não esclarecidas, mas os assassinatos puros e simples são dezenas.

Outro caso que levantou celeuma foi o de Garuana Galiza, a jornalista de Malta que investigava corrupção do Governo num caso de “passaportes dourados”. Armadilharam-lhe o carro, que explodiu quando ligou a ignição. Um grupo de jornalistas ingleses, franceses e italianos tem tentado descobrir quem a matou, sem sucesso.

É que, além dos passaportes, Garuana investigava as relações entre os bancos malteses e a família Muscat, que domina no Azerbaijão, a construção de um pipeline que vai ligar a ilha à Sicília e o contrabando de petróleo entre Malta, a Sicília e a Líbia. Suspeitos não faltam. Mas o assunto já está a cair no habitual esquecimento.

O caso mais falado neste momento é, evidentemente, o de Jamal Khashoggi, que configura outra situação: não há dúvidas sobre como morreu, nem quem o mandou matar, Mohammad bin Salman, mas isso não implica que o mandante seja punido. Outra diferença é que Khashoggi não estava a investigar nada; simplesmente criticava as políticas do novo líder da Arábia Saudita. Cumpria o seu papel de jornalista, sem constituir uma ameaça efectiva para o poder do reino.

Outro caso “original” é o da bomba enviada para a redacção da CNN em Atlanta, com a intenção de matar o maior número possível de jornalistas. O acusado, um simples cidadão, Cesar Sayoc, não gostava do modo como o canal de TV está a relatar as atitudes do Governo. Influenciado pelo constante martelar de que a comunicação social é “o inimigo do povo”, resolveu fazer justiça por suas próprias mãos.

A comunicação social pode sofrer muitas influências e ter opiniões diversas, mas não é certamente inimiga do povo. Nem está em campanha, em nenhum país, para prejudicar os cidadãos. Procura a verdade, se existe uma verdade. Por isso, muitos jornalistas pagam com a vida.