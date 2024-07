O drama é esta mania de dizerem que as mulheres com voz são também donas de um mau feitio que, pelos vistos, assusta ou enerva as almas.

As mulheres que são assertivas têm mau feitio. As exigentes. As profissionais. As justas. As que cuidam. As que optam por não cuidar. As que escrevem. As que militam. As que querem fazer uma progressão de carreira igual à dos demais. As que exigem condições de trabalho. As que não têm pudor em dizer que são competentes no que fazem. As que reclamam por um aumento salarial. As que têm capacidade e/ou talento.

Tudo mulheres difíceis, porque o oposto é a manutenção de uma paz podre, na qual as mulheres não são iguais aos homens.

Quando reivindicam essa igualdade… têm mau feitio.

É muito cansativo.

Mas antes ter mau feitio do que ficar calada. Do que aceitar que as nossas ideias não têm espaço. Do que silenciar o que tem de ser partilhado.

Quando se diz que aos homens não fica tão mal, acreditem, fica. Muitas mulheres, essas que têm mau feitio, estão-se nas tintas para o que fica mal. E ainda bem.