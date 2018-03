Portanto, é uma vez um Tiago. Acho que isto assim não soa tão bem, mas vocês percebem.

Este Tiago veio falar comigo em Agosto, estava eu entre mergulhos na casa dos meus avós, via redes sociais, visto que até aí não nos conhecíamos de lado algum. Olá, Faro! - diz-me o Tiago de uma forma que me pareceu digitalmente simpática. Sou um grande fã teu, acho que és um grande comediante, dos melhores que anda para aí até, e além disso és tão lindo que eu estou aqui capaz de te dar um linguadão e pôr em causa toda a minha heterossexualidade – talvez eu esteja a exagerar um pouco em toda esta citação, mas foi bastante parecido. E logo a seguir explicou-me o porquê de ter vindo falar comigo.

Havia poucas semanas o Tiago tinha sido diagnosticado com cancro e deram-lhe hipóteses pouco animadoras em relação ao futuro. Principalmente, porque mesmo que sobreviva nunca vai ser um gajo bonito, porque também já não era antes do cancro. A reacção do Tiago quando soube do diagnóstico foi de um perfeito atrasado mental. Pensou ele “bem, já que sou capaz de ir andando mais cedo do que era biologicamente suposto, e tendo em conta que sou completamente doido por comédia, vou tentar organizar um espectáculo onde possa reunir alguns dos meus comediantes portugueses preferidos para gozar com o cancro". Ter uma ideia destas em Portugal é mesmo de quem está doente. Alinhas? Perguntou-me ele. Foda-se, és doido, mas claro que sim. Respondi eu.

Mas, de facto, é desta forma que considero que o Tiago é das pessoas mais corajosas que eu actualmente conheço. Nem é pela luta contra o cancro em si, isso há muitos corajosos. É mesmo por isso, por fazer um espectáculo cujo tema é “piadas sobre cancro ou sobre o Tiago que tem cancro” nos dias que correm, onde até piadas sobre couve lombarda ofendem sempre alguém.

Vai acontecer. Chama-se “Morrer a Rir” e o formato é um “roast”, onde todos os comediantes gozam uns com os outros, mas principalmente com o alvo do “roast”, o cancro do Tiago.