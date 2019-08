As histórias que contamos

A II Guerra Mundial já foi há muito tempo — mas parece que não nos esquecemos desses anos. Conhecemos os horrores, as batalhas, os espiões, os aviões, os avanços e os recuos... Aliás, sabemos hoje bastante mais do que os portugueses que viviam nesses anos, com a guerra bem longe (ou talvez não).

Enfim: saber é uma coisa, viver é outra. Mas, porque me habituei a ouvir as histórias dos meus avós sobre a época, também eu tenho memórias daquele tempo.

As histórias que contamos uns aos outros, à mesa do jantar ou sentados à lareira (ou no sofá, pronto) são uns dos prazeres da vida. Aliás, às vezes a vida parece apenas uma desculpa para arranjar material para as histórias que vamos a correr contar a quem nos importa.

Pois hoje apetece-me contar uma história que o meu avô Manuel conta sobre essa guerra que acabou há décadas e parece que ainda hoje nos persegue.

A guerra numa praia de Peniche

Numa manhã fria do início dos anos 40, quem andasse ali entre Peniche e Atouguia da Baleia veria um avião de guerra a voar demasiado baixo, indo cair numa das praia da zona.

Os populares portugueses — e, lá pelo meio, o meu avô — foram ver se podiam ajudar. Resgataram os ingleses que lá vinham dentro, levando-os para onde se leva qualquer sobrevivente de um acidente de aviação: para um café.

O café ainda hoje lá está — chama-se Avis e fica perto das muralhas de Peniche.

Imaginemos os ingleses de boca aberta, mal refeitos do susto, sentados à mesa do café, com dezenas de portugueses em redor, a perguntar se precisavam de alguma coisa.

— Vai um cafezinho?

— Isso com um bagacinho vai ao lugar!

— Dêem-lhes bife, eles querem é bife!

Os ingleses bem pediam qualquer coisa — mas a língua que lhes saía dos lábios era, por esses anos, tão estranha aos ouvidos daqueles portugueses como o mais exótico dos dialectos da Sibéria.

O certo é que os aviadores caídos não queriam vinho; não queriam bife; nem sequer queriam água, o que muito se estranha.

Ninguém os entendia, eles não entendiam ninguém. Lá continuavam a pedir alguma coisa, sem que ninguém os conseguisse ajudar. Cada vez mais dedos coçavam as atrapalhadas cabeças.