O tema escola pública versus escola privada é para muitos fracturante e há décadas que divide pais, alunos e professores. Eu, de forma pragmática, deixo apenas esta pergunta: se não tivesse de pensar em dinheiro, colocaria o/s seu/s filho/s numa escola pública ou numa escola privada?

Posso imaginar a resposta, mas, como não conheço sondagens sobre o assunto e não vou escrever um artigo baseado em conjecturas, respondo por mim: numa escola privada.

Acontece que tenho filhos gémeos, 15 anos feitos este ano, agora a entrar no ensino secundário, um numa escola pública, outro numa escola privada.

Para eles, a decisão foi sempre pacífica. Para mim, este facto não chegou a ser um dilema, mas, no meu íntimo, se não foi uma escolha de Sofia, não deixou de ser distinguir dois filhos da pior maneira, como se um fosse filho de primeira e outro filho de segunda, o filho bom e o filho mau.

Não é à toa que, quando percebem que os gémeos estão em escolas diferentes, um numa pública, outro numa privada, a primeira pergunta que todos fazem é: "E ele não fica triste/incomodado/inferiorizado?" Ele, o da pública, claro.

Não, não fica.

Vou saltar a parte da história que levou um à escola privada, outro à pública, para voltar ao início: porquê uma e não outra. Melhor ainda: porquê uma sobre a outra.

Aqui ficam exemplos práticos:

- O que está no colégio privado sabe desde os primeiros dias de Agosto como serão os seus dias de aulas, que começaram a 1 de Setembro;

- O que está no liceu público calcula, pelo site da escola, que começa as aulas amanhã, mas, na véspera, ainda não conhece o seu horário (nem sequer sabe a que horas entra ou a que horas sai);

- O colégio privado comunica regularmente com os pais por email. Logo em Janeiro (ano lectivo anterior), os pais foram recebendo amiúde informação sobre o novo coronavírus e alguma da logística mudou: por exemplo, a enfermeira da escola todos os dias ia a cada sala de aula medir a temperatura dos alunos e professor. A escola fechou antes do decretado pelo governo e as aulas passaram a ser online imediatamente (inicialmente no mesmo horário, depois a começar uma hora mais tarde, para sossego das famílias numerosas, como a minha);

- A escola pública ficou à espera do governo para decidir as orientações a tomar. O ensino à distância revelou-se um desatino. Todos os emails que recebi foram para comunicar "tarefas" que o meu educando não realizou. Um dia pedi que me indicassem os trabalhos não realizados pois, ainda que fora de horas e mesmo sem contar para nota, seriam entregues. A resposta foi que não era possível, os trabalhos apareciam numa plataforma e desapareciam horas depois (?!) Afinal, não era só o aluno, os professores também não queriam dar-se ao trabalho;

- A escola privada tem um programa curricular cheio e inovador, das ciências às artes, passando pelas humanidades e desporto, com professores estimulantes e exemplares (é a regra, pode haver excepções). Os alunos do secundário têm ainda um programa de cidadania ("Service as Action") que conta para nota e que lhes permite estender a aprendizagem à comunidade, dando-lhes a oportunidade de se relacionarem e contribuírem para o mundo real. A exigência é imensa, mas desafiadora;

- A escola pública tem um programa curricular do século passado, com aulas ministradas por professores, velhos ou novos, que raramente têm um rasgo de inovação (há exceções, mas esta é a regra). As saídas são limitadas ao mínimo ou inexistentes e sem interesse. A exigência é baixa e os desafios são quase nulos;