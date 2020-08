O êxito da TikTok fez da Beijing ByteDance uma das start-ups mais atrativas pelo mundo. Mas, por estar submetida ao sistema de censura imposta pelo PC chinês, preocupa tanto a segurança dos dados dos utilizadores como o respeito pela liberdade de expressão.

Um segundo motivo para se ficar de pé atrás com a TikTok é a política de gestão de conteúdos. Há precedentes para a desconfiança: a TikTok bloqueou vídeos que denunciavam abusos em matéria de direitos humanos na China, é conhecido o caso da supressão de vídeos que mostravam a violência sofrida pela etnia uigur na província de Xinjiang, onde pelo menos um milhão de pessoas enfrenta o encarceramento maciço.

Mais: o diário The Guardian revelou, no final do ano passado, excertos do livro de estilo distribuído aos moderadores da TikTok. É prescrito que devem suprimir vídeos sobre “temas controversos” como “separatismo, conflitos religiosos ou conflitos étnicos”.

Em contraste com esta obediência ao ditado pelo regime no interior da China, a TikTok, apesar de se definir apolítica, acolhe toda a liberdade no exterior. Mostrou-se rede muito ativa, nos últimos meses, na divulgação do movimento Black Lives Matter, a ponto de a respeitada rádio pública americana NPR ter comentado em editorial que “a TikTok está a meter política na dança e a estimular um movimento radical pela justiça racial nos Estados Unidos”. Aqui está um motivo para Trump e amigos se enfurecerem com a TikTok. Ainda mais, depois de se saber que a TikTok foi a plataforma usada para fazer fracassar o comício de campanha que Trump esperava grandioso em Tulsa, mas que teve muitos lugares vazios – porque, através da TikTok, foram reservados muitos lugares que, intencionalmente, não vieram a ser ocupados.

Trump quer agora meter uma cortina de ferro a barrar a TikTok, do mesmo modo que o aparelho de Xi Jinping impôs a muralha da China para impedir a entrada dos colossos tecnológicos americanos.

É uma lástima que não funcione uma diplomacia positiva, capaz de impedir esta “Guerra Fria” que mobiliza arsenais da censura para a internet.

A WeChat é o conflito que se segue. WeChat (no mandarim da China diz-se Weixin) é a aplicação correspondente ao WhatsApp (barrada na China por ser do grupo Facebook) mas que oferece entre muitas outras funções serviços de pagamentos e operações bancárias. Tem 1,2 mil milhões de utilizadores, a maior parte na China mas cada vez mais por toda a Ásia. Está nos smartphones de uns 27 milhões de utilizadore ativos residentes nos EUA, sobretudo gente que cultiva contactos com parentes ou amigos na China e que procura alternativa ao barrado Facebook. Muitas empresas americanas usam esta app WeChat para o relacionamento com a clientela chinesa e até como plataforma para pagamentos digitais. A rede de hipermercados WalMart, cada vez mais presente nos mercados asiáticos, adota a WeChat para encomendas online.

Ainda não está claro se Trump, nos ziguezagues políticos e sob intensa pressão eleitoral, também quer barrar a WeChat.

O que parece evidente é que a ordem executiva de Trump focada na TikTok não tem a ver com a anunciada cibersegurança – é uma medida de retaliação que transporta para a internet as tensões crescentes entre os EUA e a China.

A tradição americana no tempo da web, conforme ao espírito do país, assenta na promoção da internet aberta e global, com os mesmos conteúdos a estarem disponíveis para todos em todo o mundo.

Já basta o autoritarismo e as formas de censura do regime chinês. Não se esperaria o mesmo dos EUA. Se há – e parece que há – problemas de segurança com dados digitais, o que na América terão de tratar é de elevar a segurança na proteção a esses dados.

Não é recuar para o offline.

Já agora, também, optar por uma diplomacia que trate de baixar a animosidade recíproca entre Washington e Pequim. Já tivemos “Guerra Fria” que chegue.

A TER EM CONTA:

A contestada lei chinesa de segurança para Hong Kong já está a ser aplicada: detido o topo do principal grupo de imprensa não alinhada em Hong Kong. Jimmy Lai é perseguido por suspeita de “conspiração com forças estrangeiras”, um dos novos quatro crimes que Pequim classifica como atentado à segurança do Estado. Os outros são separatismo, subversão e terrorismo. Jimmy Lai já tinha antecipado o que lhe está a acontecer

Beirute, terça-feira 4 de agosto, 18h07m. O Líbano tem sido, nos últimos 30 anos, desde a guerra civil, um estado sem Estado, com a corrupção, o clientelismo confessional e a negligência e irresponsabilidade enraizadas em toda a classe política, no meio de obscuros jogos de influência, como grande obstáculo às reformas necessárias para o respeito pela dignidade das pessoas.

A África Central, com o tamanho de toda a Europa, está cada vez mais submetida à ameaça do terrorismo jihadista: 12.507 mortes só neste último ano. Neste domingo, mais oito, estavam em ajuda humanitária no Niger.

Trump vai fazer tudo para dar a volta ao que aparece nas sondagens e voltar a ganhar em 3 de novembro.

