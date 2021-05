A Organização das Nações Unidas já organizou 25 reuniões da Conferência das Partes – o fórum internacional supremo de decisão sobre as alterações climáticas - e, mesmo assim, em 2019 as emissões globais atingiram o seu ponto mais alto até à data. Claramente, alguma coisa não está a funcionar.

Infelizmente, nas várias operações da ONU, a falta de ação e a intransigência são a regra e não a exceção. A ONU tem assistido de forma passiva enquanto milhares são assassinados em conflitos. Tem consistentemente elevado Estados que abusam direitos humanos para o seu próprio Conselho de Direitos Humanos. E, apesar de agora a ONU ter adotado os “Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”, muitas das metas estabelecidas com base nos precedentes “Objetivos de Desenvolvimento do Milénio” nunca foram atingidas.

Estes falhanços contam a história de uma organização que se tornou estagnada, corrupta e burocrática. Ainda sobre as alterações climáticas: atualmente por cada dólar que a ONU recebe para o seu combate, apenas 15 cêntimos são aplicados a esse propósito. Os restantes fundos são dirigidos a falar sobre alterações climáticas - organizar conferências, preparar relatórios e transportar líderes sénior à volta do Mundo para participar em conversas e negociações. Ainda que seja importante que a discussão tenha o seu lugar, agora é o tempo para agir. Encontramo-nos neste momento perto de uma catástrofe e não existe qualquer tipo de negociação que a vá alterar.

Mas nós podemos mudar a ONU.

Este ano, realizam-se as eleições para eleger o próximo Secretário-Geral da ONU. Esta é uma oportunidade única de trazer vozes jovens, interessantes, renovadoras para as Nações Unidas, para “limpar” os corredores do poder com ventos de mudança que eliminam redes intransigentes e ideias sufocantes.

É esta esperança e esta promessa que me levaram a posicionar nesta eleição. Apesar de, desde 2016, serem permitidas candidaturas de autonomeação para Secretário-Geral, figuras sénior dentro da organização estão ainda por reconhecer a minha candidatura e parecem ter a intenção de pressionar a coroação do Secretário-Geral incumbente, António Guterres. Não estão apenas a rejeitar-me, mas também tudo aquilo em que eu acredito - juventude, diversidade, mudança. No entanto, juntos, conseguiremos destacar-nos, através da nossa energia e do nosso compromisso para com a ação.

Um voto em mim será um voto para uma mudança disruptiva.

Quem é Arora Akanksha? Arora Akanksha, indo-canadiana, 34 anos, é funcionária do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e quer desafiar António Guterres no cargo de Secretário-Geral da ONU. Até à data, está afastada do processo de seleção oficial por não ter conseguido o apoio de nenhum estado membro, condição necessária para a formalização da candidatura. O mandato de cinco anos de Guterres, que assumiu o cargo de secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em janeiro de 2017, termina no final deste ano, a 31 de dezembro. As Nações Unidas deram início em fevereiro ao processo formal de seleção do próximo secretário-geral da organização, ao pedirem aos 193 Estados-membros que submetessem os nomes de candidatos ao cargo. Até ao momento, nenhum outro nome avançou para desafiar Guterres. Portugal já formalizou o seu apoio à recandidatura de António Guterres.

Enquanto Secretária-Geral, irei assegurar que pelo menos 25% das posições sénior na ONU são ocupadas por pessoas abaixo dos 30 anos. É frequente a ONU fazer um grande palco para consultar pessoas jovens sobre os problemas que os afetam – Clima, Educação, Saúde Mental - sem realmente mudar a forma como estes problemas são abordados. Tal acontece porque a mera consulta não é suficiente. É a juventude que sabe o que significa passar pelos sistemas de educação - ou não passar por eles de todo. É a juventude que sofre e experiencia medos existenciais que têm um impacto devastador no seu bem-estar mental. Estas experiências trazem conhecimento incalculável. Por isso, a juventude deveria fazer parte da elaboração de políticas e não apenas chamada para dar comentários ocasionalmente.

Irei, ainda, assegurar que serão atribuídos a mais mulheres cargos de liderança na hierarquia da ONU. E fora da ONU em si, irei prestar atenção a uma reforma global de sistemas de Educação, para que às crianças seja ensinada a história da desigualdade de género e que por elas seja compreendida a forma de criar caminhos para atingir um futuro inclusivo. Irei dedicar mais financiamento para formação, mentoria e para o empoderamento de mulheres, tanto na ONU, como em todo Mundo para possamos libertar o potencial destas, para o bem da Humanidade.

Por último, irei recusar continuar a falar sobre um problema que está a olhar para nós de caras: as alterações climáticas. Se for eleita Secretária-Geral, as discussões apenas serão tidas para aprovar ou reforçar ação e implementação, ao invés de continuar a abordar metas e procedimentos. Vou investir largamente em soluções naturais para a crise climática e convidar empreendedores tecnológicos a vir à ONU, para que lhes seja permitido partilhar e co-criar as soluções tecnológicas que nos irão ajudar, por exemplo, a tirar o carbono da nossa atmosfera, a congelar novamente os polos, e a gerar energia limpa e renovável.

Estamos num momento genuinamente importante na história da Humanidade. Estamos a sair da pandemia do coronavírus com a oportunidade de criar um novo futuro. No entanto, enfrentamos vários desafios - cada um deles diminuído pela crise climática. Se escolhermos o status quo, estaremos a escolher o falhanço. Mas temos uma alternativa. Podemos escolher a juventude, a energia, a diversidade e a esperança. Podemos escolher agir. Podemos escolher marcar a diferença.

To read this op-ed in english, click here