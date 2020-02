8. Quaisqueres. É verdade que este plural é curioso, pois enfia-se ali pelo meio da palavra, deixando o fim sossegado. Mas a língua tem mesmo destas coisas – e convém sabê-las. O correcto é «quaisquer».

7. Subir para cima. A língua não se faz sem redundâncias. Existem em todas as línguas e em todos os recantos da gramática. Mas há redundâncias que tem o azar de cair sob os holofotes de quem anda atrás dos pleonasmos. Logo, começam a irritar esses – e muitos outros. Vai daí, convém deixar de subir para cima, passando a subir – apenas (mas se subir para cima da mesa talvez já não haja muitos problemas).

6. A gente vamos. A concordância pelo sentido aparece nas gramáticas. Mas, pronto (nada de «prontos»!), como arranha os ouvidos mais atentos, evite-se. A bem da paz social!

5. Haviam muitas pessoas. O verbo «haver» é caprichoso. Quando é um verbo principal, não gosta de se vestir de plural. Façamos-lhe a vontade! Podem ser centenas de pessoas, mas dizemos apenas «havia muitas pessoas».

4. Há X anos atrás. Uma expressão com pergaminhos na língua (não é difícil encontra-la em bons escritores oitocentistas), mas que é vítima da mais conhecida das regras de etiqueta do português. Se conseguir, tente dizer a expressão sem o «atrás». Esta partícula complementa um «há» gramaticalizado, como dizem os linguistas, ou seja, que deixou de funcionar como uma forma verbal e ganhou a função gramatical particular de assinalar um período virado para o passado (e isto já acontece há muito, muito tempo). Note-se, curiosamente, que a gramática é complexa até nestas expressões que tantos vêem como erradas: muitos dizem «isto aconteceu há anos atrás», mas praticamente nunca ouvimos «vivo aqui há três anos atrás».

3. Fizestes. Se és tu, quer dizer que fizeste. Não fizestes – que existe, mas pertence ao «vós»: «vós fizestes».

2. À / Há. Ah, o «à» e o «há»… Não há muito a dizer, mas antes a fazer: ter atenção ao «à» (contracção) em contraste com o «há» (forma verbal). Desconfio que o problema é mesmo o facto de «há» já não funcionar como forma verbal, mas antes como partícula gramatical. Mas note-se: se a gramática ganhou uma nova complexidade, a ortografia não mudou. O «há» de «há três anos» continua (e continuará) a ter o belo e transparente «h».

1. Hades. O «s» anda a dançar: sai do «hás» e vai parar depois do «de». Dribles da fonética à portuguesa. Mas arrumemo-lo no sítio certo. Esta foi, afinal, a expressão mais citada como erro pelos simpáticos e divertidos leitores que me responderam.

Obrigado!

Marco Neves | Escreve sobre línguas e outras viagens na página Certas Palavras. O seu último livro é o Almanaque da Língua Portuguesa.