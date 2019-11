Todos nós conhecemos aquelas pessoas demasiado positivas, sempre alegres, mesmo às segundas-feiras de manhã. Não gostamos muito delas porque as invejamos e, por isso, rogamos-lhes pragas para que fiquem tristes e rabugentas como nós.

São pessoas que usam muito a frase “Tens de ver o copo meio cheio em vez de meio vazio” e a mais típica “Tens de ver o lado positivo” sempre que vêem alguém a quem aconteceu algum contratempo. Por exemplo, morre a avó de um amigo, que estava acamada há alguns anos: “Ela já estava a sofrer há muitos anos, tens de ver o lado positivo.” Alguém perdeu o emprego e essas pessoas dizem “Se calhar é a oportunidade de procures algo melhor, há sempre um lado positivo.”.

Estas pessoas são chatas porque nos fazem sentir mal por estarmos a sentir pena de nós mesmos. Quer dizer, a desgraça é óptima para sentirmos autocomiseração e as pessoas nos darem atenção e vêm estes palermas dizer que temos de ver o lado positivo? Nós não queremos ver o lado positivo e queremos que as pessoas à nossa volta se foquem no lado negativo para nos darem mimos. Gostava de saber se estas pessoas são assim, sempre positivas, face a outras situações mais graves. Imagino o seguinte: