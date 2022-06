Do IMC para a IVG. Aparentemente, Miguel Milhão é a favor de interferências no corpo da mulher: não só impingindo-lhe proteína como também uma gravidez. Acredito que, para ele, a solução para as gravidezes indesejadas seja paralela à solução para perder peso: o importante é controlar o apetite. Honestamente, faz algum sentido que esta marca projecte um Mundo em que as gestações são todas levadas até ao fim. Afinal de contas, a manteiga de amendoim da Prozis deve ser um dos desejos predilectos das grávidas.

Não é surpresa que as forças políticas que são contra a IVG legal estejam ligadas ao fitness. O CDS, por exemplo, terá consumido tantos produtos para emagrecer que desapareceu. Infelizmente, a Prozis só se tornou popular nos últimos anos. Tivesse a mesma projecção em 2007 e um dos pioneiros do YouTube não teria desperdiçado a oportunidade de se associar à marca - e à causa - com o código MARCELO10.

Nas últimas horas, alguns influencers distanciaram-se da Prozis, uma vez que só trabalham com marcas com as quais se identificam. Pessoalmente, acho perigoso uma pessoa identificar-se com qualquer tipo de marca sem ser de tabaco. Sim, fumar SG Ventil confere-te uma determinada personalidade, o mesmo não acontece quando impinges garrafas de claras de ovo aos teus seguidores. Há quem diga que isto poderá ter sido apenas uma manobra de marketing, e eu concordo. Com o retrocesso nos direitos reprodutivos nos Estados Unidos aliado à carência de leite em pó, Miguel Milhão poderá querer expandir o seu negócio, começando a comercializar batidos de prota aos bebés vindouros. É que segurar um iPad durante horas a fio exige um certo tónus muscular.

Em todo o caso, tenho sérias dúvidas de que toda esta polémica vá prejudicar o negócio. É que a marca costuma exortar os clientes a pesar os alimentos, não os argumentos. Enquanto damos demasiada importância a esta polémica, uma parte do público-alvo da Prozis está convencida que Roe v. Wade é um muito aguardado combate de UFC.