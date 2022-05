A estátua de Luís de Camões "renovada", numa iniciativa do canal História em conjunto com a dupla de criadores de moda, Storytailors, que desafiaram estudantes e apaixonados pelo design a participarem num concurso criativo, com o objetivo de obterem uma proposta para um novo visual para a estátua Luis de Camões, em Lisboa, 04 de julho de 2013.

MARIO CRUZ / LUSA