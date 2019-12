Na passagem do século XX para o século XXI, andou muita gente às turras por causa da data verdadeira em que o século começava. Muitas pessoas, que vivem na inocência de não saber como funciona o Calendário Gregoriano que nos rege, olharam para a mudança dos quatro algarismos de 1999 para 2000 e concluíram, razoavelmente, que o novo século começava quando os algarismos mudavam, às 00h00 do dia 1 de Janeiro de 2000.

Como há sempre quem esteja atento aos disparates do mundo, houve quem abanasse a cabeça e explicasse que não era bem assim: o calendário gregoriano, que seguimos, não tem o ano 0. A seguir a 31 de Dezembro de 1 a. C., veio o dia 1 de Janeiro de 1 d. C. (Os felizes habitantes de tal época não faziam ideia da mudança tremenda que viveram, diga-se...)

Assim, o século I começa no início do ano 1 e continua até ao final do ano 100. O século II começa no início do ano 101 e termina no final do ano 200 — e por aí fora. O século XXI começou no dia 1 de Janeiro de 2001 — e continuará, não havendo nada em contrário, até ao dia 31 de Dezembro de 2100.

Há quem leve este facto do calendário muito a peito. É daquelas verdades que são uma espécie de barreira matemática que divide, para algumas almas, o grupo dos informados da maralha ignorante. Já cheguei a encontrar quem se recuse a discutir a questão, dizendo que só o mero debate é uma prova irrefutável da ignorância do mundo.

Ora, o certo é que a falta do 0 pode ser um problema. Não é um problema muito grave, mas é um problema. Qualquer conta que inclua o último ano do século I a.C. e o primeiro ano do século I d. C. tem um resultado peculiar. Basta pensar nos graus, que também têm números negativos e incluem o útil 0: 10 graus menos 20 graus dá -10. Nada a assinalar. Ora, se pegarmos no ano 10 d.C. e subtrairmos 20 anos, sai o ano... 11 a. C.! Da mesma forma, se partirmos do ano 10 a. C. e avançarmos 20 anos, chegamos ao ano 11...