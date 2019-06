Pelo menos, foi este o tipo de reacção que algumas pessoas — aquelas de bom fundo e coração enorme, claro — tiveram assim que soubemos do caso. Mais disfarçadamente, acharam eles, também pulularam por aí as opiniões dos fachos discretos, aqueles mais casual chiq facho, que vêm com uma camadinha muito fina e fingida de preocupação humanitária. E esses são os que dizem que o Miguel Duarte e os outros bandidos, ao fazer o que fazem, estão só a contribuir para o tráfico de seres humanos. Dizer isto não é, de todo, ser proto-facho. É apenas tough love e sugerir, como solução para acabar com o tráfico humano, que se deixe afogar mais uns quantos milhares de refugiados (foram poucos até agora) para dar o exemplo.

Como é sabido, os refugiados só se atiram para alto mar, muitas vezes com crianças pequenas, pela diversão e aventura, e não porque podem a qualquer minuto levar com uma bomba na casa onde vivem. Portanto, é deixar afogar mais uns quantos, crianças e tudo, para aprenderem a lição e se deixarem de frescuras. É engraçado que estes casual chiq fachos acham realmente que se conseguem disfarçar por trás destas suas opiniões. É como alguém achar que está muito bem disfarçado quando na verdade só pôs na cara aqueles óculos de plástico que já vêm com nariz e bigode. Só que neste caso nota-se ainda mais porque o bigode ficou curtinho nas pontas e só ocupa no lábio o espaço equivalente à largura do nariz.