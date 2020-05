Este texto faz parte da rubrica Regresso a um Mundo Novo, em parceria com a plataforma 100 Oportunidades, em que vários jovens nos ajudam a pensar o mundo pós-pandemia.

Quando penso no regresso a um mundo novo, surge-me a questão de nunca termos visitado esse mundo antes. Pode ser apenas um pormenor ou um jogo de palavras mas, de um ponto de vista psicológico, é muito importante. Apesar de ser um regresso, regressamos a um mundo que já não é exactamente como o deixámos antes do período de quarentena.

Temos vivido no desconhecido, com a presença de variáveis extraordinárias a que nos tivemos de adaptar rapidamente e sobre as quais não tínhamos experiências anteriores onde nos basear. É comum sentirmos dificuldade em lidar com este tipo de incerteza e imprevisibilidade por nos fazerem sentir com pouco controlo sobre o nosso ambiente e sobre o que vai acontecer a seguir. A tentativa de controlarmos o que não é, por nós, controlável pode ser gerador de receios e ansiedade.

Muito se tem pensado, escrito e investigado (e ainda bem) sobre as diversas dificuldades que o confinamento trouxe consigo: os medos, a gestão das relações com quem nos é próximo, os desafios no emprego, as quebras financeiras ou a nossa própria regulação emocional. Associadas a estas dificuldades, surgiram, também, diferentes tipos de reacções. Se por um lado, há quem esteja em sofrimento psicológico por estar afastado de pessoas significativas, por outro, há quem esteja confortável com o contacto social mediado pela tecnologia. Se por um lado, há quem esteja desejoso de recuperar rotinas antigas, regressar a lugares, reencontrar amigos e família (mesmo que de forma adaptada à situação actual), por outro, há quem goste de usufruir em casa das novas rotinas que encontrou.