O desembarque, neste 31 de janeiro, do Reino Unido da União Europeia é ainda apenas simbólico. Tem lasers e cerveja de celebração de um lado do cais (o dos brexiters radicais) e tristeza de ir às lágrimas do outro. Mas no sábado, 1 de fevereiro, embora o reino já esteja fora da união, para além de a bandeira europeia ter ficado arriada, nada de substancial terá mudado para as pessoas, tanto as britânicas como as europeias. Daqui a 11 meses, 31 de dezembro de 2020, aí sim, será o definitivo soltar de amarras, com o Reino Unido a afastar-se de vez. Com ainda muitas incógnitas e dramas.

O que agora termina é apenas a primeira temporada do folhetim Brexit, iniciado há 1317 dias, quando naquele 23 de junho de 2017 os britânicos, num referendo com resultado influenciado por muita manipulação e mentiras, escolheram (51,89% dos 33.577.342 que votaram) a saída do Reino Unido da União Europeia. Na Escócia, 62% do voto foi amplamente pela permanência, tal como na região de Londres (59,9%) e na Irlanda do Norte (55,7%). Mas o voto das regiões rurais, sobretudo nas Midlands, impôs a saída.

O guião para a segunda temporada deste folhetim Brexit já tem período marcado para a ação: dura exatamente 11 meses, entre 1 de fevereiro e 31 de dezembro deste 2020. O enredo, que promete muitos golpes de teatro e até rudeza nas negociações, gira em volta da definição da relação futura entre o Reino Unido e a UE. Vai ser conseguido um acordo de comércio livre que substitua a pertença ao mercado único e à união aduaneira? É muito duvidoso que haja entendimento para o zero nas tarifas e o zero nas quotas. Os direitos alfandegários serão uma querela principal na negociação e afeta todas as partes. Tal como as quotas para a pesca e para os serviços financeiros. Está para discussão o envolvimento britânico no programa Erasmus – que é uma das sementes da identidade europeia – e como vai ser no futuro o processo de reconhecimento mútuo de diplomas académicos. Será possível o acordo sobre o respeito das normas sociais e ambientais fixadas pela União Europeia? O que há para negociar é gigantesco e um impasse num dos temas pode levar ao descarrilamento da negociação geral.

Em fundo, nas negociações destes próximos 11 meses, está um valor fundador, logo em 1957, da união da Europa: o da liberdade de circulação. Tanto a das pessoas como a das mercadorias.

Por enquanto, nos próximos 11 meses, período de transição, tudo vai seguir igual, com exceção do que é político. O Reino Unido deixa de ter eurodeputados, deixa de ter comissário europeu, o primeiro-ministro deixa de ter assento no Conselho Europeu, os cidadãos de nacionalidade britânica deixam de poder ser funcionários europeu. Há uma exceção para os atuais funcionários fora de cargos dirigentes: desde que vivam na Bélgica há mais de cinco anos, podem requerer a nacionalidade belga e continuar como funcionários europeus, porque não são considerados representantes do Reino Unido.

Mas, em janeiro do ano que vem, o que é que vai ser preciso para um cidadão europeu entrar no Reino Unido? É o que está ainda por acertar em definitivo. Não é de esperar que seja preciso um visto para entrar como o que é necessário para visitar os EUA. Mas sabe-se desde já que a possibilidade de residir no Reino Unido passa a depender de um procedimento de autorização da imigração britânica, o EU Settlment Scheme (EUSS). Estão previstas autorizações por cinco anos ou por tempo indefinido. Mas também há a possibilidade de recusa do direito de residência.