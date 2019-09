Por um lado, o “Temos todos de ser vegan imediatamente, nunca mais tocar em absolutamente nada que seja feito de plástico, andar a pé ou de bicicleta mesmo que seja para fazer Lisboa – Shangai, tomar banho só uma vez por semana e ser forte para aguentar o bedum acumulado, usar os dois lados do papel higiénico tanto no meio como nos cantos, e, tanto quanto possível, evitar respirar muito para não gastar oxigénio. Tudo isto sob pena de, caso contrário, daqui a duas semanas e meia o planeta implodir e se transformar numa bola de esterco a vaguear no espaço”.

Por outro lado, o “Mas agora temos todos de ser vegan? Era o que mais faltava eu agora ter de reduzir seja que quantidade for de carne de vaca que como, não usar o carro sempre que quiser mesmo que seja para ir pôr o lixo ao final da rua, deixar de tomar banho de imersão todos os dias ou fechar a torneira enquanto escovo os dentes, não poder usar dois copos de plástico não reutilizável por cada imperial, e estar constantemente ofegante para inspirar um milhão de vezes por minuto, até porque as alterações climáticas sempre existiram na Terra e nem sequer está provado que a humanidade tenha qualquer impacto nisso, por isso quero é que a Greta e vocês todos que são pseudo-ambientalistas vão mas é enfiar uma beringela nesse sítio que nem deve estar bem limpo para pouparem papel higiénico”.

Calma. Primeiro, isso do “não está provado” é mentira. É patético negarem a ciência, parem lá com isso, se fazem favor, que é embaraçoso de se ver.

Agora, claro que o mundo não vai acabar se não nos tornarmos todos vegan ainda hoje. Mas sim, claro que temos mesmo de mudar muitas coisas rapidamente se não nos apetecer andar já todos de máscara respiratória e com as influencers a fazer stories com máscaras da Gucci e da Louis Vuitton.