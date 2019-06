Tudo acontecia ao mesmo tempo que em Moscovo Mikhail Gorbachev empreendia as reformas que levaram ao estilhaçar da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ao derrube do muro de Berlim, ao fim do Pacto de Varsóvia e à instalação de uma nova ordem no mundo. Até houve quem chamasse a esse tempo o “fim da história” – está visto que ficou muito mais para a história continuar. Em maio desse 89, Gorbachev voou a Pequim. Deng queria recebê-lo com grandes honrarias na habitual praça cerimonial, precisamente Tiananmen. Não pôde fazê-lo por estar ocupada por milhares de estudantes que já ali tinham montado acampamento. O chefe máximo do poder político-militar chinês ficou furioso e decretou a lei marcial e ordenou a retirada dos estudantes. Uma ala liberal, herdeira da linha política do falecido Hu Yaobang, entretanto liderada por Zhao Ziyang, tentou a saída negociada. Conseguiu ganhar alguns dias. Em 19 de maio, Zhao esteve largas horas na Praça Tiananmen em discussões com os líderes estudantis. Zhao incitava-os a retirarem-se, estes não só recusaram como mobilizaram ainda mais estudantes e entraram em greve de fome. Zhao nunca mais foi visto, foi posto em prisão domiciliária nos 16 anos até à morte em 2005. Sabia-se que a linha dura do regime em Pequim se preparava para impor a mão de ferro, apesar de isso ter custos na imagem externa, porque os estudantes da Primavera de Pequim já estavam a mobilizar atenções internacionais naquele extraordinário ano revolucionário de 1989.

Na madrugada de 3 para 4 de junho, John Gittings, correspondente do Guardian na China, enviou para a redação no Reino Unido o relato do que tinha acabado de ver: centenas de tanques e outros carros blindados, com tropas, a entrarem, em tenaz, na Praça Tiananmen. Ao longo de várias horas centenas de carros de combate fizeram guerra ao seu povo. Muitos manifestantes tinham ido para Tiananmen na sua bicicleta. Tantos foram esmagados pelos tanques. Quem ousasse usar uma câmara fotográfica era logo eliminado.

Os britânicos, fiéis à tradição, tinham uma ampla rede de informadores no terreno em ligação com os serviços secretos com base na embaixada.

Às primeiras horas da manhã de 5 de junho, o embaixador, Alan Donald, entretanto elevado a “sir”, enviava para Londres o tal telegrama em que referia “pelo menos 10 mil mortos em Tiananmen”. Os cadáveres foram recolhidos durante o dia 4, numa limpeza da praça. Como se aqueles corpos humanos fossem lixo.

Muito poucos dos que estavam em Tiananmen sobreviveram para poder contar.

Passados 30 anos, as autoridades chinesas não só continuam a não reconhecer a atrocidade praticada pelo estado como continuam a perseguir os ativistas pelos Direitos Humanos.

Oficialmente, para os chefes políticos de Pequim, nada de extraordinário aconteceu entre 3 e 5 de junho de 1989 na Praça Tiananmen de Pequim. O poder no país que continua fora da democracia tenta impor uma amnésia coletiva. Temos o dever de memória.

O semanário The Observer lembra que, para além de Pequim, houve a repressão de Tiananmen em muitas outras cidades chinesas. A liberdade continua banida pelos chefes da China.

