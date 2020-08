Há umas semanas, estava a voltar para casa, acabado de fazer exercício físico, quando passo por uma mercearia perto da rua onde vivo. Mercearia com a entrada vedada a clientes, onde agora o comerciante atende os clientes à porta, fruto da pandemia. Estava um senhor à minha frente a ser atendido, na casa dos cinquenta, com um cabelo lambido a fazer lembrar uma espécie de Luís Represas depois de ter passado férias na zona de exclusão de Chernobyl. Mal me vê aproximar faz logo um gesto com a mão a mandar-me chegar para trás, sem dizer uma única palavra. Parecia que eu era um cão e ele era o Cesar Millan, o encantador. Esticou a mão ainda antes de eu me posicionar atrás dele, eu parei e afastei-me um pouco mais. O homem volta a olhar para trás e faz o seu gesto com a mão como se ele fosse o Magneto e eu fosse um bocado de metal.

“Afaste-se!”, diz-me num tom que fazia crer ser meio atrasado mental ou bêbedo, não consegui precisar. Quando digo atrasado mental, digo alguém que não tem respeito pelos outros e não alguém com problemas mentais, se bem que estávamos perto do Júlio de Matos. Eu respondo: “Estou afastado”. E ao que ele diz: “São dois metros!”. Segue-se uma gracinha onde pergunto se ele tem uma fita métrica, ele resmunga, eu pergunto-lhe porque não usa a máscara que tem no queixo. Segue-se um bate-boca exaltado onde eu pergunto se a pandemia lhe tirou a boa educação e que bastava pedir para me afastar e não me tratar como se fosse um cão. Ele lá refila mais um pouco, e recebe o pedido das mãos do senhor da mercearia. Já sei o que estão a pensar: com tanta preocupação, aposto que ele só pode ter saído de casa para ir à mercearia comprar bens de primeira necessidade, certo? Acertaram, ele lá agarra nas cervejas e segue o caminho dele.