Não é preciso grande perspicácia para perceber como os centros de todas as grandes cidades europeias estão a ficar iguais, e Lisboa e Porto estão esforçar-se muito para assim também ficarem. É bom para quem não quer gastar dinheiro a viajar. Vê-se uma e está vista a Europa toda.

Não só há cada mais gente a gostar de viajar, como é cada vez mais fácil viajar. É como ser estúpido: não é que seja mais fácil sê-lo do que antes, mas é incomensuravelmente mais fácil fazer-se notar dessa condição. Se esta segunda parte não é agradável para o mundo, a primeira até é. É normal que gostemos de viajar. As experiências são mais intensas, conhecemos incontáveis coisas novas e, à partida, aprendemos e crescemos. Mas quanto mais vejo viajantes e agentes de turismo, mais acho que a frase “viajar é a única coisa onde se gasta dinheiro e se fica mais rico”, além de ser um cliché digno de livro de top de supermercado, está cada vez mais longe da verdade. A turistupidificação do mundo está em curso.

Por um lado, temos os estupidificadores de turistas. Ora se aproveitam dos que já são meio palermas, ora estupidificam a cidade onde trabalham por acharem que todos os turistas são idiotas. Por exemplo, pastéis de bacalhau com queijo da Serra é tradition since when? Mas neste caso, e outros parecidos, até dou de barato porque são duas coisas portuguesas e um chico-esperto aproveitou para dar baile aos turistas. Estas e outras invenções, mais o maravilhoso mundo das rendas, só me preocupam pela quantidade absurda de dinheiro que vai ser precisa para pagar a figurantes portugueses, para andarem no centro de Lisboa e Porto, a fazer de residentes entre as tradicionais Zara, McDonald’s, Starbucks ou The Francesinha Gourmet With Avocado Shop.

Por outro lado, temos os turistas que, ou são burros, ou adoravam ser tratados como tal. E nesta repartição de estupidez há vários exemplos. Os que vão nessas conversas de francesinhas gourmet ou pastéis de nata com açaí, só fazem mal a eles próprios. O caso já é diferente quando são turistas que aceitam ir assistir a bullfights, montar um elefante, tirar uma foto com um macaco acorrentado e outras coisas extremamente dignas do rei do Universo que é o ser humano.

Se calhar não tão chato, mas igualmente divertido – pelo menos para mim, que vejo diversão nestas coisas – é o turismo “wtf are you doing…?”. Fotos divertidas no Memorial aos Judeus Mortos da Europa? São aos milhares. Ora a fazer o pino, ora a dançar, fazer malabarismo, ou uma singela e bonita selfie: #happiness #genocide #lifeisamazing. Fotos também elas divertidíssimas à entrada de Auschwitz? Idem. “Oops, big fail, world! :( #lovetravel #vacay“.

Sessões fotográficas cheias de sexyness nos destroços do Katrina? Também vi. “This tree over a dead body where I’m posing is so sad… :(“. Tantos e tantos divertidos exemplos. O que é mesmo engraçado é como, para tanta gente, Narciso é maior do que Hitler, catástrofes naturais ou qualquer forma de existência que não seja a sua, do seu reflexo, da sua imagem, do seu eu interior, do seu eu, do seu eu, seu eu, eu, eu, eu, eu, eu e eu.

A turistupidificação do mundo está mesmo em curso, e parece-me tão imparável...

Sugestões mais ou menos culturais que, no caso de não valerem a pena, vos permitem vir insultar-me e cobrar-me uma jola:

- Mayer Hawthorne: Tenho estado a ouvir este campeão, é mesmo muito bom. Experimentem também a Lianne La Havas, que maravilha.

- B Fachada: E recomendo também um português. Tenho andado a ouvir com atenção o trabalho dele e tem, de facto, coisas geniais. Tempo Para Cantar é das canções mais bonitas que andam para aí em Portugal.