Os números vitais do Qatar parecem ficção: com apenas 11.500 quilómetros quadrados (pouco maior que o distrito de Beja) tem somente 313 mil cidadãos nacionais, uma população de quase três milhões, e guarda 13% das reservas mundiais de petróleo e gás. Situado numa península desértica, a sua capital, Doha, é um aglomerado de arranha-céus futuristas desenhados pelos melhores arquitectos do mundo, incluindo um bairro artificial dentro do mar com quatro mil metros quadrados O rendimento per capita é o maior do mundo: 128.702 dólares, apenas abaixo do Lichtenstein (que em alguns índices aparece em primeiro).

Se os números são estranhos, os factos não lhe ficam atrás. Sendo a religião oficial o wahhabismo, que é a corrente mais radical do sunismo (como na Arábia Saudita), tem contudo 15% de xiitas e igrejas católicas, protestantes, e até um templo budista. Segue a sharia (lei islâmica), evidentemente, que inclui mutilações, flagelações e apedrejamentos, mas tem uma constituição desde 2005, e as mulheres são emancipadas; podem estudar, trabalhar, votar e ser eleitas e são as menos condicionadas nos países do Golfo. Apesar de ser crime de morte falar contra a casa de Thani, a família reinante, o Qatar tem o canal de televisão mais competente e independente do mundo árabe, a Al Jazeera. Em Doha, há universidades de excelente nível e ocorrem eventos como o famoso Top Forum onde se debatem questões de gestão, saúde, cidadania e finanças, com a presença de especialistas de renome mundial. A companhia de aviação Qatar Airlines tem uma dimensão e expansão mundial maior que muitos países industrializados.

As actividades culturais e artísticas não se limitam aos vários museus e instituições de Doha; o Qatar promove e financia eventos como grandes exposições de Murakami em Versailles (em 2010) e de Damien Hirst em Londres (2012).

Convém esmiuçar a situação étnica e económica: os 313 mil qataris e trabalham (pouco) em gestão e funções administrativas; depois há cerca de 600 mil expatriados ocidentais que executam funções técnicas indispensáveis, desde veterinária a engenharia; e finalmente os milhões de trabalhadores braçais de países asiáticos (Bangladesh, Sri Lanka, Nepal e outros) que têm um estatuto de semi-escravos. Esta demografia é semelhante à dos outros países petrolíferos da Península da Arábia, a diferença está na tolerância com as religiões e estilo de vida dos estrangeiros.