1. Já passou de músico, já passou de poeta, é o artista que mais amo no planeta. Mais do que admiração, o meu amor por Caetano Veloso é tão incondicional que nem vacila com o interesse dele pelo Quinto Império, ou a última vez que foi cantar a Telavive. Quando voltou, disse que não voltaria lá. Ainda espero mais do que isso, mas não o amarei menos se continuar à espera. E lá estarei no Coliseu dos Recreios para a semana, como milhares e milhares que há décadas enchem Coliseus com ele. A primeira vez que eu quis fugir de casa, antes de ter idade para fugir mesmo de casa, foi para ir a um concerto de Caetano Veloso. Homem, mulher, negro, branco, mulato, índio, ele é o/a que virá: já veio. A nossa sorte, estarmos vivos na Terra ao mesmo tempo que ele. Podermos até cantar juntos, sambar miudinho, enviar abraçaços da plateia.

2. Mil e uma razões para amar Caetano é como quem diz que não acabam, mas hoje só falarei de uma. Uma daquelas que por sua vez se desdobram em mil, e também por isso convocam os raios do tempo. Vou chamar-lhe a mulatice de Caetano.

Assim, de caminho, já convocando as benções para a tempestade, cito “Fevereiros”, filme de um querido amigo, Marcio Debellian, sobre o qual escrevi aqui em Abril, e que os portugueses puderam ver nas últimas semanas, em sessões no Porto, em Amarante, e em Lisboa. A protagonista do filme é Maria Bethânia, irmã de Caetano. Mas, como disseram tanto Julio Cortázar, meio de brincadeira, quanto Mãe Menininha do Gantois, muito a sério, Bethânia e Caetano são a mesma pessoa. Sendo sobre a devota Bethânia (e o Carnaval do Rio, e o Candomblé da Bahia, e as outras devoções de Santo Amaro, cidadezinha do Recôncavo Bahiano, com a casa dos Veloso ao centro), este filme também é, pois, sobre o ateu Caetano.

E aí Caetano conta que o pai era descendente de escravizados. Mulato, descendente de negros, portanto de escravizados. Portanto ele próprio, Caetano, é mulato. Palavras exactas dele: “Eu sou mulato.” Mais adiante fala na “mulatice” do Brasil, no sentido amplo de mistura, não apenas de negro com branco. Aliás, Mabel, outra irmã de Caetano e Bethânia, conta no filme que uma bisavó deles era índia pataxó, logo que todos eles têm sangue indígena.