A capital é um espelho da atual tragédia venezuelana: a cidade que nos anos 70 e 80 era alegre, festiva e brilhava rica, agora é um lugar hostil, de penúria. Os relatos mostram que a vida em Caracas e outros lugares da Venezuela é um desespero, agravado pelas sanções ao regime. Antes faltavam a comida e medicamentos, agora também falta água e eletricidade.

A questão mais urgente é essa: a vida das pessoas. Toda a gente está exausta. A Venezuela está há 15 semanas com dois presidentes, cada um deles reconhecido pela sua parte do país e de aliados externos. Apesar de incitamentos à rebelião dos militares do regime, das sanções económicas, das convocatórias de greves, dos longos colapsos no fornecimento de energia elétrica e das sugestões de intervenção militar externa, Maduro segue blindado no palácio presidencial, rodeado por generais e outra gente da engrenagem corrupta do sistema. Tem o apoio de estrategos militares russos e cubanos e suporte económico chinês. Há muito povo que continua, com camisas vermelhas, cegamente fiel ao regime e há tanta gente que desespera pela transição. Mas todos sofrem com a incompetência daqueles dirigentes.

Guaidó tem mostrado coragem, mas também ingenuidade e até irresponsabilidade – chamar civis para a rua para que levantem uma onda que vire o poder militar é fazer deles carne para canhão. É um milagre não ter havido banho de sangue.

É evidente que a Venezuela precisa de se libertar do ditador que herdou do mentor Hugo Chávez o país em falência agravada pela corrupção, pela gestão populista e incompetente e pela queda do preço do petróleo. Mas a estratégia de Guaidó, quase quatro meses depois da autoproclamação como presidente, não está a resultar, nem para fazer mudar o regime nem, sobretudo, para melhorar as condições de vida das pessoas.

O rumo seguido por Guaidó, passadas estas 15 semanas, enfrenta a ameaça de desmobilização e de desagregação, pela desilusão, no campo da oposição. Não se vê que conduza a resolução rápida da dramática crise.