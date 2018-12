1. No 1º de Dezembro de 2018 — dia da “quarta transformação” no México, anunciavam os media, porque tomava posse o esquerdista Andrés Manuel López Obrador —, uma portuguesa, dois baianos e frescos pedaços de cana-de-açúcar foram conduzidos por um mexicano chamado Omar até um povo que já não existe, e que ninguém sabe como se chamava.

Coisas que acontecem no México.

2. Era um dia de quase-Inverno, porém quente, e nós, que não comíamos havia muitas horas, tínhamos comprado uma “torta ahogada” para o caminho, sabendo que essa “torta” era uma sanduíche, mas não que era a pior sanduíche da Mesoamérica, talvez porque não a quisemos com “salsa”, ou seja molho, já que por alguma razão, claro, se chamava “ahogada”. Originalmente afogada no seu molho, o que o carro de Omar não merecia, muito menos o próprio Omar (um encanto de pessoa, ia eu a dizer, mas isso é quase sinónimo de ser mexicano no México). Foi aí que a janela do carro se abriu e o saco cheio de frescos pedaços de cana-de-açúcar fez a sua entrada: não se mastigam, chupam-se, para que o suco desça como um soro.

Picos de açúcar no sangue, rolando entre plantações de agave azul, sempre debaixo do vulcão.

3. O agave azul é aquela planta milenar de onde vinha o “pulque” dos antigos “nauhuátl”, e agora vem a “tequilla” e o “mezcal”. Estávamos mesmo numa das casas dela (planta): estado de Jalisco, a uma hora de Guadalajara. Do lado de lá do vulcão havia até uma povoação chamada Tequilla. O próprio nome do vulcão era Tequilla. Haveria algum vulcão Mezcal, lá para os lados de Oaxaca? Fosse como fosse, são todos anteriores à triste descoberta da ressaca. Este vulcão de Tequilla distingue-se pela bossa no topo, como um sinal de nascença. Há mais de 200 mil anos que não está activo. As plantas decidiram cobri-lo. As pessoas trepam por ele. Ele deixa que lhe façam tudo. Mas um vulcão é um vulcão é um vulcão.

E do lado de cá do vulcão estava Teuchitlán, o nosso destino.

4. Teuchitlán quererá dizer “lugar dedicado ao divino”. Agora é um “pueblecito” com jardim, pracinha, murais a anunciar um clube de leitura, nem vivalma à vista. Mas há dois mil anos passavam por aqui dezenas de milhares de pessoas. Ainda não conhecemos o nome desse povo. Os arqueólogos escrevem apenas “tradição de Teuchitlán” quando identificam as peças daqui. Começando pelo americano Phil Weigand, o pioneiro das escavações, todas elas bastante recentes. Até fins do século XX, os vestígios da antiga Teuchitlán mantiveram-se abandonados, pedras foram levadas para a construção de igrejas, caminhos-de-ferro, casas. Por isso, o sítio arqueológico ainda não é muito famoso, como bem dizia Omar ao volante, espantado até de o conhecermos. Tequilla é famosa, mas este sítio não, insistia ele.

E o sítio, em si, por cima do “pueblo” de Teuchitlán, chama-se Guachimontones.

5. É um sítio de círculos. Pirâmides redondas, em degraus, únicas não só na Mesoamérica como no mundo, acreditava o arqueólogo Phil Weigand. Ele morreu em 2011, mas o novíssimo museu na base do sítio tem o seu nome. Os visitantes passam por lá primeiro, vêm murais com belos gigantes arcaicos a jogarem “pelota” (o futebol arcaico da Mesoamérica), têm um primeiro vislumbre da paisagem, de como este povo de nome desconhecido, anterior aos aztecas, soube fundar o seu lugar sagrado entre o vulcão e o lago lá em baixo, que a esta hora parece de ouro. Uma harmonia entre o natural e o humano crente no divino que lembra Delfos, por mais diferentes que sejam a flora, o grau de inclinação do terreno, a água (que lá é mar), os templos gregos.

Em Guachimontones, no 1º de Dezembro, sábado, havia, de facto, poucos visitantes, todos pareciam mexicanos, e tudo estava cuidadíssimo. A partir do museu eram 350 metros a subir por um caminho de pedra, entre arbustos e pequenas árvores. Soube bem a paragem nas ruínas do antigo “juego de pelota”, um grande rectângulo com uma árvore na ponta, e estupenda vista sobre o lago.