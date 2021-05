Há um novo serviço de farmácia que está a aproximar os clientes das soluções mais inovadoras neste setor. Em causa está o 911 Pharma, um site que fornece informação sobre uma série de doenças e dá a possibilidade de comprar vários produtos e medicamentos online. A plataforma é totalmente gratuita e surgiu pela mão do Grupo SOMOS Farmácia.

O primeiro objetivo da plataforma é o acesso fácil e rápido a informação de confiança sobre as mais diversas questões relacionadas com a saúde. Basta consultar o site 911pharma.com e procurar na lupa de pesquisa, por exemplo, "dor de dentes". De seguida, aparece um artigo sobre o problema com soluções associadas ao mesmo, da autoria de um farmacêutico. "Nós temos quase 200 artigos e todos os meses lançamos vários", refere Pedro Nunes, um dos responsáveis pelo 911 Pharma, que refere ainda que o site tem agora uma categoria chamada "Atualidade da Saúde", onde é possível consultar as notícias mais recentes sobre a área.

O responsável pelo 911 Pharma acredita que "se tivéssemos um país altamente informado e cuja literacia de saúde fosse elevada, muitos dos impedimentos atuais [à venda de medicamentos] não deviam existir". Mas compreende a falta de margem de manobra das entidades reguladoras neste sentido. Pedro Nunes destaca ainda a importância da plataforma como forma de combater essa falta de literacia e as fake news, com conteúdo de confiança.

A plataforma conta ainda com o apoio da EMA (Excellency Medicin Adviser, em português: Conselheira Médica de Excelência), uma avatar que dá a cara pelo serviço de esclarecimento de dúvidas colocadas pelos utilizadores, através de um chat, das 9 da manhã às 6 da tarde. Por detrás da janela de conversa está um farmacêutico, que dá uma garantia de fiabilidade aos potenciais clientes das farmácias.

Esta EMA estará ainda presente nos estabelecimentos do Grupo SOMOS Farmácia. O projeto está distribuir por todas os estabelecimentos do Grupo uma boneca EMA de 1.70 metros como forma de angariação de utilizadores. Esta estratégia funciona em conjunto com os anúncios na internet, com a divulgação nas redes sociais e com a partilha de artigos produzidos para o site.

Outra das valências da 911 Pharma é a venda de produtos não medicamentosos ou de medicamentos que não estão sujeitos a receita médica, uma vez que a lei portuguesa não permite a venda de fármacos via internet que não cumpram estes requisitos. No caso dos produtos que só podem ser vendidos com receita médica, a 911 Pharma estabelece uma ponte entre o cliente e o estabelecimento do Grupo SOMOS Farmácia que lhe for mais conveniente, para que o medicamento possa ser adquirido da forma mais prática (por encomenda ou na própria farmácia).

O acordo estabelecido para a venda de produtos é a chave do modelo de negócio desta plataforma, que funciona como uma loja online e não tem qualquer custo para o utilizador, bem como os "protocolos com a indústria" para divulgar os mesmos, conta Pedro Nunes. Isto acontece através de QR Codes disponibilizados às farmácias, que, no terreno, tentam angariar utilizadores para o site que podem usar os respetivos códigos para encomendar produtos. No caso daqueles que não têm conhecimento da plataforma através da farmácia (e que não têm um QR Code), o registo para a encomenda de medicamentos pode ser feito diretamente no site. A vantagem para o Grupo SOMOS Farmácia é que, uma compra no site funciona como se fosse uma compra numa das farmácias da cadeia.

O nome 911 Pharma expressa a vontade de expandir o serviço para outros países. De momento, o site tem a opção dos idiomas português e inglês. "Queremos internacionalizar o site", diz Pedro, revelando o desejo de levar o projeto mais longe.